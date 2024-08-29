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حنتش وعرار يشربان القهوة عند الهبر

8/29/2024 9:58:18 AM
(MENAFN- Amman Net) حصل الأديب والروائي محمود عيسى موسى"حنتش" على جائزة مصطفى وهبي التل"عرار" للإبداع الأدبي "حقل الإبداع الروائي" ، وتسلمها في حفل مهيب في رحاب جامعة اليرموك بحضور نخبة كبيرة من أساتذة الجامعة يتقدمهم رئيس الجامعة نفسه د. اسلام مساد، وعدد كبير من الطلبة والمهتمين.
هذا الفوز يستحقه بجدارة صاحب روايات"حنتش بنتش" و"بيضة العقرب"، و "حبيبتي السلحفاة "..الخ، وهذا ما أكدت عليه لجنة جائزة عرار في قرارها منحه الجائزة.
بدت اربد وأهرائها هي القاسم المشترك الذي يجمع بين عيسى وبين عرار، هناك في أهراء اربد تلقى عرار أوائل عشقه الأبدي للأردن، وهناك وعلى أهداب سحم"أول أرض مسَّ جسمي ترابها" قال عيسى إن ثمة تنزيل كان يرتفع به من أهراء حوران لينقله عبر الأردن الى"إجزم" الفلسطينية التي لم يرها.
قال عيسى شيئا من هذا بالتصريح تارة وبالتلميح أخرى، حتى فاض بعض الكون ترنما بما يرويه عيسى حين يذهب به الخيال حيث ترقد الذكريات نشوى وتتفلت من عقالها وكأنها طير محبوس اشتاق قليلا لإختبار جناحيه.
وهناك في فضاء الجامعة كانت كل شخوص محمود تحضر منتشية، تخيلت بعضها يزاحم الجمهور على مقاعدهم، بل وكأنني رأيت أرواح شخوصه تصفق له ولكل متحدث قال كلمة شكر في حق صاحبها، فقط كان محمود ساهما وهادئا وبريئا ومضيئا كعادته، لكنه لم يجرؤ على القول "ها أنا ذا هنا؟ ".
وكان محمود هناك، واربد والجامعة ، وعرار الذي ظل مبتسما وأنا أتخيله يصرخ في الناس" هذا العجوز الشاب يشبهني"..
سمعناه يقول هذا ترنما، إلا أن عشرات أعضاء الرابطة زملاء محمود غابوا عن المشهد تماما وكأنهم لا يعنيهم فوز زميل لهم بجائزة محترمة ومقدرة وتحمل اسم أبرز شعراء الأردن وكبيرهم "عرار "..
تجاوزت اندهاشي الأولي من هذا الغياب غير المبرر لكنني صدمت أكثر عندما تأكد لي تماما أن أحدا من أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب التي ينتمي اليها محمود لم يحضر أحد منهم دون ابداء اية اسباب مقنعة لطفل يدرج حتى في قماطه.
غابت ادارة رابطة الكتاب عن حفل تكريم احد اعضائها ، وهو تكريم نفهمه على أنه تكريم لكل مثقفي وأدباء الأردن، وبطبيعة الحال فإن أي تكريم لأديب أو كاتب أردني هو وبالضرورة تكريم لكل أدباء وكتاب الأردن بغض النظر عن الأسماء والمسميات.
تجرأت وسألت زميل عليم ببواطن الأمور أكثر مني"أين الرابطة من كل هذا
؟"، فأجابني : "لم يحضر أحد."، فسألته :إن كان يعرف السبب؟ فأجابني بالنفي.
واعتقد هنا ان الرابطة مقصرة في عدم الحضور تقصيرا لافتا للانتباه والإهتمام، ولإثارة أسئلة تزحم بعضها بعضا، وعليها الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحا: لماذا الغياب..؟؟؟.
وبالنتيجة تصافح محمود عيسى موسى
مع صديق الأردنيين عرار الذي يمثل جزءا من روح الشعب، ورأيت حنتش يمسك بيد عرار قائلان لنا بابتسامة الراضي المقتدر: نحن ذاهبان للهبر لإحتساء القهوة، لكننا سنبحث في الطريق عن راقصة تجيد اللعب بالودع وتقرأ فناجين الشاربين وتحسن الغياب..

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