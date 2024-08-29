البحث الجنائي يكشف جريمة قتل سيدة سبعينيّة بقصد السرقة ويلقي القبض على الفاعل

MENAFN - Amman Net) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ نحو أسبوعين تقريباً عُثر على جثة سيدة سبعينية متوفاة داخل منزلها في منطقة الهاشمي في العاصمة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة كافّة في حينه وفتح تحقيق في الحادثة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال مجريات التحقيق التي قادت لدخول أحد الأشخاص لمنزلها قبل وفاتها وأُلقي القبض عليه .

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بدخول منزل المغدورة بقصد السرقة وأنه قام بدفع المغدورة وخنقها وسرقة بعض المصاغات الذهبية وغادر المكان.

وجرى توديع القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 15 يوماً عن تهمة القتل تمهيدا للسرقة

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