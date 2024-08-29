النشامى يواجه كوريا الشمالية الثلاثاء استعدادا لتصفيات المونديال

(MENAFN
- Amman Net) يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الكوري الشمالي، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في لقاء ودي يأتي بإطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
ويتجدد اللقاء الودي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد عمان في مباراة
ثانية بهدف رفع درجة الجاهزية للاستحقاقات الرسمية.
ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة منتخب
الكويت يوم 5 الشهر المقبل في عمان، ومنتخب فلسطين في ماليزيا يوم 10 الشهر المقبل، في مستهل مشوار منتخب النشامى في تصفيات الدور الحاسم.
ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
المغربي جمال سلامي، لاستثمار المباراتين الوديتين أمام منتخب كوريا الشمالية، للوقوف على جاهزية اللاعبين، استعدادا لمباراتي الكويت وفلسطين.
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