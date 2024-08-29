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إصابتان بالغتان بحوادث تدهور وتصادم على طرق خارجية

8/29/2024 9:58:16 AM
(MENAFN- Amman Net) استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة حيث نتج عنها 6 إصابات من بينها اصابتين بالغتين.
وفي التفاصيل قال مندوب الدوريات الخارجية عبر إذاعة الامن العام الثلاثاء، إن الكوادر المختصة تعاملت مع حادث تدهور مركبة عند طلوع ثغرة عصفور على طريق اربد باتجاه الشمال ونتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي، وجرى رفع المركبة عن حرم الشارع العام وفتح الطريق امام حركة السير .
وعلى طريق القطرانة وقع حادث تصادم مركبتين نتج عنه اصابة بالغة تم اسعافها الى مستشفى الكرك الحكومي وتم رفع الأثر المروري، كما وقع حادث تدهور مركبة على طريق المطار عند جسر القسطل باتجاه الجنوب نتج عنه اصابة بالغة اسعفت الى مستشفى التوتنجي، وتم فتح الطريق امام حركة المركبات .
وبين مندوب إدارة السير خلال التقرير المروري الصباحي، أن الانتشار الواسع لمجموعات السير على الطرق الرئيسية وأمام مداخل ومخارج الأنفاق والجسور والمدارس إجراءات تهدف إلى توفير البيئة المرورية الآمنة من خلال رفع الإعاقات المرورية وضبط المخالفات الخطرة وتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها .
وأشار إلى أنه وخلال الفترة الصباحية تم التعامل مع بعض المعيقات المرورية والتي تمثلت بتعطل مركبتين داخل نفق صويلح باتجاه خلدا، وحادث تصادم 3 مركبات عند جسر القصور باتجاه دوار الداخلية اقتصر على أضرار مادية فقط، مما أحدث بعض الأثر المروري ويجري التعامل معه في الموقع وتسيير حركة السير.
وعُللت أسباب الحوادث المذكورة بالتتابع القريب ،وعدم ترك مسافة آمان، والانشغال بمشتتات الانتباه.
ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار ٢٤ ساعة.

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