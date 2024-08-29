الخيرية الهاشمية: الأردن الممر الإغاثي الوحيد لأهلنا في غزة



قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الأردن يعد الممر الإغاثي الوحيد حاليا لقطاع غزة الذي يمد أهلنا في القطاع بالمواد اللازمة.

وأشار في بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء إلى أن المملكة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة من خلال إرسال أكثر من 120 شاحنة على مدار الأسبوع الواحد عبر المعبر البري الوحيد إلى القطاع.

وبين أن الأردن أصبح الشريان الحقيقي لإغاثة غزة، إذ يتجه الأفراد بالمملكة والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كونها الجهة الوحيدة التي تتمكن من إدخال المساعدات للقطاع ومن خلال التنسيق والتعاون الحثيث مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأوضح الشبلي بأن الوضع الإنساني في القطاع قد وصل للكارثي مع إغلاق المعابر البرية الأخرى، مما يشكل ضغطا كبيرا على المعبر الوحيد والذي يحتاج إلى أعمال صيانة ومتابعة حثيثة لضمان استمرارية عمله.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الأخذ بعين الاعتبار الدعم اللوجستي لعمليات إدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها ولضمان ديمومة هذه العمليات.

وشدد الشبلي في تصريحه على ضرورة خلق حالة من استدامة الدعم الإنساني للأهل في قطاع غزة بما يضمن وصولها وتوزيعها والتخفيف من معاناتهم ضمن الظرف الراهن.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني .