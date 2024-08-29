الخارجية: نتابع حادث اختفاء مواطنين أردنيين داخل الأراضي السورية

MENAFN - Amman Net) تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، يوم أمس الأول، داخل الأراضي السورية.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية.

كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.