18 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 18 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة خلال ساعات فجر وصباح اليوم.
وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية انه استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهد ثلاثة مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة بطن السمين بخانيونس.
وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدا في قصف إسرائيلي بمنطقة عريبة شمال غرب رفح، فيما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية على سيارة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
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