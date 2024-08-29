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18 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

8/29/2024 9:58:12 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 18 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة خلال ساعات فجر وصباح اليوم.
وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية انه استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهد ثلاثة مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة بطن السمين بخانيونس.
وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدا في قصف إسرائيلي بمنطقة عريبة شمال غرب رفح، فيما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية على سيارة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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