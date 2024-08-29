الدفاع المدني: سرعة الاستجابة حالت دون امتداد حريق شقة لمؤسسة الحسين

(MENAFN
- Amman Net) أكد ضابط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي، أن كوادر الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع المدني شرق عمان تعاملت أمس مع حريق شب بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية بمساحة تبلغ 200 متر مربع وتقع في الطابق الثاني وفور وصولها بزمن استجابة لم يتجاوز (4) دقائق تم التعامل بكل حرفية ومهنية على إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده، ونتج عن الحريق إصابة 10 أطفال حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل فرق الإسعاف المتخصصة، وحالتهم العامة لم تستدعِ نقلهم إلى المستشفى، وكان لسرعة الاستجابة الأثر الكبير في عدم تفاقم الإصابات أو امتداد الحريق إلى أماكن أخرى، وتم تشكل لجنة للوقوف على أسباب الحريق .
كما وتم التعامل مع حريق من قبل الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد حريق أعشاب جافة في منطقة الكريمة حيث تم السيطرة على الحريق والذي بلغت مساحته 35 دونم بالرغم من تشعبه في أكثر من منطقة ولم ينتج عنه أي إصابات وتم تشكل لجنة للوقوف على أسباب الحريق.
وجدد النقيب السعودي التأكيد على أهمية وجود الطفاية اليدوية داخل المنازل والمركبات والمنشآت الصناعية والتي تعتبر خط الدفاع الأول في مكافحة الحرائق.
وختم رسالته الصباحية باستعراض الجهود المبذولة خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل كوادر الدفاع المدني والتي تمثلت بالتعامل مع (1445) حالة إسعافيه لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (112) حادث إنقاذ، والسيطرة على (121) حريق من ضمنها (60) حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة ومحاصيل زراعية في مختلف محافظات المملكة.
ودعا إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
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