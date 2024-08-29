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الدفاع المدني: سرعة الاستجابة حالت دون امتداد حريق شقة لمؤسسة الحسين

8/29/2024 9:58:11 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد ضابط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي، أن كوادر الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع المدني شرق عمان تعاملت أمس مع حريق شب بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية بمساحة تبلغ 200 متر مربع وتقع في الطابق الثاني وفور وصولها بزمن استجابة لم يتجاوز (4) دقائق تم التعامل بكل حرفية ومهنية على إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده، ونتج عن الحريق إصابة 10 أطفال حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل فرق الإسعاف المتخصصة، وحالتهم العامة لم تستدعِ نقلهم إلى المستشفى، وكان لسرعة الاستجابة الأثر الكبير في عدم تفاقم الإصابات أو امتداد الحريق إلى أماكن أخرى، وتم تشكل لجنة للوقوف على أسباب الحريق .
كما وتم التعامل مع حريق من قبل الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد حريق أعشاب جافة في منطقة الكريمة حيث تم السيطرة على الحريق والذي بلغت مساحته 35 دونم بالرغم من تشعبه في أكثر من منطقة ولم ينتج عنه أي إصابات وتم تشكل لجنة للوقوف على أسباب الحريق.
وجدد النقيب السعودي التأكيد على أهمية وجود الطفاية اليدوية داخل المنازل والمركبات والمنشآت الصناعية والتي تعتبر خط الدفاع الأول في مكافحة الحرائق.
وختم رسالته الصباحية باستعراض الجهود المبذولة خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل كوادر الدفاع المدني والتي تمثلت بالتعامل مع (1445) حالة إسعافيه لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (112) حادث إنقاذ، والسيطرة على (121) حريق من ضمنها (60) حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة ومحاصيل زراعية في مختلف محافظات المملكة.
ودعا إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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