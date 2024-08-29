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ضبط دراجة نارية بسرعة 216 كم في الساعة على الطريق التنموي

8/29/2024 9:58:11 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية وإنه لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو إعاقات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
وأكد تكثيف الرقابة المرورية وضبط المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية التي تهدد السلامة المرورية كمخالفات السرعات العالية ومخالفات عدم تثبيت الحمولة بالشكل الصحيح بالنسبة لمركبات الشحن ومخالفات تغيير المسارب بشكل مفاجئ ومخالفات الإنشغال بمشتتات الإنتباه كاستخدام الهاتف النقال، ومخالفات المسير بعكس إتجاه السير، ومخالفات الرخص .
كما أكد الإلتزام بالدور الوقائي والاحترازي من خلال التأكد من صلاحية المركبات من الناحية الفنية ومدى مطابقتها لشروط السلامة العامة أثناء مسيرها على الطرقات تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.
وقال إنه تم رصد دراجة نارية من قبل دوريات الرقابة الآلية تسير بسرعة 216 كلم / بالساعة على طريق عمان التنموي، كما تم ضبط سائق غير مرخص قانوناً.
يقود مركبة ضمن إختصاص دوريات الوسط وتم إجراء اللازم وتسليم المركبة والسائق للمركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وأشار إلى أنه تم التعامل خلال أل 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق ناعور نتج عنه إصابة بالغة وعلل سبب الحادث بمخالفة التتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء جرش تحديداً ما قبل محطة صروط الأمنية نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق العام .
من جانبه أكد مندوب إدارة السير، أن شوارع العاصمة ومناطق الإختصاص تشهد حركة مرورية نشطة وقوية وتم توزيع مجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر لتفقد مناطق الإختصاص والتأكد من خلوها من أية عوائق _ سواء " أعمال إنشائية ، تعطل مركبات ، أو أي شيء يعيق الحركة المرورية بحيث تكون جاهزة لاستقبال الحركة المرورية، موضحاً أنه تم تعزيز محيط المدارس لتأمين الطلبة للوصول الأمن ومشددا ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية لباصات نقل الطلاب .
وأشار إلى أنه تم ضبط ضمن مناطق الاختصاص مخالفتي تجاوز الإشارة الضوئية حمراء والتي تعد من المخالفات الخطرة وتهدد السلامة العامة داعياً الإخوة السائقين التقييد التام بقانون وأولويات المرور على مدار الساعة وبجميع الأوقات.

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