ضبط دراجة نارية بسرعة 216 كم في الساعة على الطريق التنموي

(MENAFN
- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية وإنه لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو إعاقات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
وأكد تكثيف الرقابة المرورية وضبط المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية التي تهدد السلامة المرورية كمخالفات السرعات العالية ومخالفات عدم تثبيت الحمولة بالشكل الصحيح بالنسبة لمركبات الشحن ومخالفات تغيير المسارب بشكل مفاجئ ومخالفات الإنشغال بمشتتات الإنتباه كاستخدام الهاتف النقال، ومخالفات المسير بعكس إتجاه السير، ومخالفات الرخص .
كما أكد الإلتزام بالدور الوقائي والاحترازي من خلال التأكد من صلاحية المركبات من الناحية الفنية ومدى مطابقتها لشروط السلامة العامة أثناء مسيرها على الطرقات تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.
وقال إنه تم رصد دراجة نارية من قبل دوريات الرقابة الآلية تسير بسرعة 216 كلم / بالساعة على طريق عمان التنموي، كما تم ضبط سائق غير مرخص قانوناً.
يقود مركبة ضمن إختصاص دوريات الوسط وتم إجراء اللازم وتسليم المركبة والسائق للمركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وأشار إلى أنه تم التعامل خلال أل 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق ناعور نتج عنه إصابة بالغة وعلل سبب الحادث بمخالفة التتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء جرش تحديداً ما قبل محطة صروط الأمنية نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق العام .
من جانبه أكد مندوب إدارة السير، أن شوارع العاصمة ومناطق الإختصاص تشهد حركة مرورية نشطة وقوية وتم توزيع مجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر لتفقد مناطق الإختصاص والتأكد من خلوها من أية عوائق _ سواء " أعمال إنشائية ، تعطل مركبات ، أو أي شيء يعيق الحركة المرورية بحيث تكون جاهزة لاستقبال الحركة المرورية، موضحاً أنه تم تعزيز محيط المدارس لتأمين الطلبة للوصول الأمن ومشددا ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية لباصات نقل الطلاب .
وأشار إلى أنه تم ضبط ضمن مناطق الاختصاص مخالفتي تجاوز الإشارة الضوئية حمراء والتي تعد من المخالفات الخطرة وتهدد السلامة العامة داعياً الإخوة السائقين التقييد التام بقانون وأولويات المرور على مدار الساعة وبجميع الأوقات.
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