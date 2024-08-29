خدمات الصحة الجنسية والإنجابية - دور اتحاد المرأة الأردنية في حماية وتمكين النساء

MENAFN - Amman Net) قالت ميس الشنيور، وهي منسقة مشروع مسارنا في اتحاد المرأة الأردنية، أن اتحاد المرأة الأردنية يركز في برامجه على الحماية الاجتماعية، وضمن إطار مشروع "مسارنا"، يعمل الاتحاد في 16 موقعًا حول المملكة. بالشراكة مع جهات مختلفة، يقوم الاتحاد بتنفيذ برامج توعوية وحماية للنساء من العنف الجنسي.، جاء ذلك في حديثها لبرنامج "كيف وليش" الذي يبث كل أحدعلى راديو البلد.

وأشارت شنيور أن الاتحاد يوفر عيادة خاصة تقدم خدمات الصحة الإنجابية للنساء المعنفات والأكثر هشاشة وتعرضًا للعنف، بالإضافة إلى أن الاتحاد يعمل على توعية الشابات بحقوقهن الصحية، مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية، وتلاحظ أن الأهالي أصبحوا أكثر دعمًا لبناتهم في هذا المجال.

وأكدت ميس أن الاتحاد يعمل في مختلف المحافظات الأردنية، بالتعاون مع الجمعيات المحلية، مما يسمح بتغطية شاملة لمناطق المملكة وتقديم الخدمات المطلوبة، وضمن إطار مشروع "مسارنا"، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع في 16 موقعًا حول المملكة بالتعاون مع الشركاء المحليين. كما تم تنفيذ برنامج متخصص في حماية النساء من العنف الجنسي.

هذا ويذكر أن برنامج "كيف وليش" يهدف إلى مناقشة الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المقدمة من قبل الشركاء في مشروع مسارنا تحت مظلة أوكسفام، والبرنامج من إعداد وتقديم هديل الصعبي، ويُبث كل يوم أثنين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على راديو البلد، ويعاد بثه عبر إذاعات محلية في مختلف المحافظات الأردنية (الزرقاء والكرك).