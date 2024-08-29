خدمات الصحة الجنسية والإنجابية - دور اتحاد المرأة الأردنية في حماية وتمكين النساء

(MENAFN
- Amman Net) قالت ميس الشنيور، وهي منسقة مشروع مسارنا في اتحاد المرأة الأردنية، أن اتحاد المرأة الأردنية يركز في برامجه على الحماية الاجتماعية، وضمن إطار مشروع "مسارنا"، يعمل الاتحاد في 16 موقعًا حول المملكة. بالشراكة مع جهات مختلفة، يقوم الاتحاد بتنفيذ برامج توعوية وحماية للنساء من العنف الجنسي.، جاء ذلك في معرض
حديثها لبرنامج "كيف وليش" الذي يبث كل أحد
على راديو البلد.
وأشارت شنيور أن الاتحاد يوفر عيادة خاصة تقدم خدمات الصحة الإنجابية للنساء المعنفات والأكثر هشاشة وتعرضًا للعنف، بالإضافة إلى أن الاتحاد يعمل على توعية الشابات بحقوقهن الصحية، مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية، وتلاحظ أن الأهالي أصبحوا أكثر دعمًا لبناتهم في هذا المجال.
وأكدت ميس أن الاتحاد يعمل في مختلف المحافظات الأردنية، بالتعاون مع الجمعيات المحلية، مما يسمح بتغطية شاملة لمناطق المملكة وتقديم الخدمات المطلوبة، وضمن إطار مشروع "مسارنا"، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع في 16 موقعًا حول المملكة بالتعاون مع الشركاء المحليين. كما تم تنفيذ برنامج متخصص في حماية النساء من العنف الجنسي.
هذا ويذكر أن برنامج "كيف وليش" يهدف إلى مناقشة الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المقدمة من قبل الشركاء في مشروع مسارنا تحت مظلة أوكسفام، والبرنامج من إعداد وتقديم هديل الصعبي، ويُبث كل يوم أثنين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على راديو البلد، ويعاد بثه عبر إذاعات محلية في مختلف المحافظات الأردنية (الزرقاء والكرك).
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