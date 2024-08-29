هل وجد غوارديولا محرز الجديد في سافينيو؟

MENAFN - Amman Net) بعد أدائه الرائع في افتتاح الإنجليزي الممتاز أمام تشلسي؛ أعاد البرازيلي سافينيو إلى أذهان عشاق مانشستر سيتي لحظات الإبهار والمتعة الكروية لدى رياض محرز.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أنه في كثير من الأحيان يكون هناك ميل للمبالغة في المقارنات في عالم كرة القدم. فبمجرد أن يقدم اللاعب عرضين جيدين، يتم منحه لقب أسطورة سابق غالبا لا يتوافق مع الواقع.

وكمثال على ذلك تبرز المقارنة بين لاعبين لديهما أساليب متشابهة جدا على أرض الملعب.







أسلوب وطريقة لعب سافينيو ومحرز متشابهان (غيتي)

كان رحيل محرز مؤلما للغاية لفريق بيب غوارديولا خاصة أنه ترافق مع مغادرة إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة.

وانضم محرز إلى الأهلي السعودي الصيف الماضي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وبعد صيف واحد فقط، وجدوا البديل المثالي له، ليس فقط لأنهما متشابهان جدا من الناحية الفنية، ولكن لأنهما يساهمان بأشياء مماثلة في مخططات بيب غوارديولا.

التشابه واضح ولا تخطئه العين. إنهما أعسران، سريعان، مراوغان، ماهران بالكرة، وعلاوة على ذلك، كلاهما يلعب في نفس المركز من الملعب ويحمل الرقم "26".







رحيل محرز كان مؤلما لغوارديولا ومانشستر سيتي (غيتي)

هناك العديد من أوجه التشابه بين لاعب جيرونا السابق والجناح الجزائري لكن لديهما أيضا اختلافات.

يتميز سافينيو أكثر بسرعته، ويتطلع دائما إلى المراوغة وتسريع اللعب، لكنه يفتقد لدقة الجزائري في إنهاء المباراة إما عبر التسجيل أو المساهمة فيها.

في المقابل لا يزال أمام سافينيو، البالغ من العمر 20 عاما، الكثير من الإمكانات للتحسين.





بعد مشاركته بديلا خلال الشوط الثاني من مباراة درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد، صنع سافينيو العديد من الفرص وقدم تمريرات مفتاحية لإيرلينغ هالاند، وتسبب وجوده على طرفي الملعب في خلخلة دفاع مانشستر يونايتد ليأتي هدف التعادل في الوقت المناسب عن طريق رأسية للبرتغالي برناردو سيلفا.

وقال بيب غوارديولا في حديثه مع الموقع الرسمي لمانشستر سيتي بعد المباراة إن مشاركة سافينيو أظهرت كيف يمكنه المساعدة على إخراج أفضل ما لدى إيرلينغ هالاند وباقي المهاجمين في الفريق.

وخاض سافينيو مبارتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال أمامه الوقت ليتأقلم مع أسلوب غوارديولا، لكن لديه بالفعل تمريرات حاسمة وصنع فرصا لا حصر لها. وطريقه لم يبدأ بعد، لكنه اختار مرآة جيدة لينظر فيها إلى نفسه.