4 إصابات على طريق الـ100 وضبط حدث يقود مركبة على الصحراوي

(MENAFN
- Amman Net) استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة، حيث كان أبرزها ضبط حدث عمره 14 سنة من مواليد 2010 يقود مركبة على الطريق الصحراوي .
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إن تم التحفظ على الحدث والمركبة واستدعاء صاحب المركبة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب، مبينا أن هذه مخالفة تعرض حياة الطفل ومستخدمي الطريق لخطر شديد ومحقق.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق الـ100 باتجاه عمان ، نتج عنه 4 إصابات متوسطة تم اسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وكما تم رفع العوائق والأثر المروري وتسيير حركة السير في الموقع، مشيرا إلى أن التحقيق المروري أظهر أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
وأشار إلى ضبط عدد من المخالفات خلال 24 ساعة الماضية أبرزها ضبط مركبة على طريق المطار تسير بسرعة 191 كلم/ ساعة.
ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، و إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار ٢٤ ساعة.
MENAFN29082024000209011053ID1108615746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.