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4 إصابات على طريق الـ100 وضبط حدث يقود مركبة على الصحراوي

8/29/2024 9:58:06 AM
(MENAFN- Amman Net) استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة، حيث كان أبرزها ضبط حدث عمره 14 سنة من مواليد 2010 يقود مركبة على الطريق الصحراوي .
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إن تم التحفظ على الحدث والمركبة واستدعاء صاحب المركبة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب، مبينا أن هذه مخالفة تعرض حياة الطفل ومستخدمي الطريق لخطر شديد ومحقق.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق الـ100 باتجاه عمان ، نتج عنه 4 إصابات متوسطة تم اسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وكما تم رفع العوائق والأثر المروري وتسيير حركة السير في الموقع، مشيرا إلى أن التحقيق المروري أظهر أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأشار إلى ضبط عدد من المخالفات خلال 24 ساعة الماضية أبرزها ضبط مركبة على طريق المطار تسير بسرعة 191 كلم/ ساعة.
ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، و إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار ٢٤ ساعة.

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