موقع بريطاني: يرصد آراء مهربين ومهاجرين أردنيين غير شرعيين إلى أمريكا

MENAFN - Amman Net) في مدن بشمال الأردن مثل عجلون وجرش واربد تجد قرى اشبه خاوية من شبابها بعد أن سلكوا طريق الهجرة الشرعية إلى أمريكا بعد نجت شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم من المكسيك إلى أمريكا بالتعاون مع سمسارة محليين بتكلفة تصل إلى 12 ألف دولارا.



كفر أسد قرية من قرى محافظة إربد في الأردن. تتبع إداريا للواء الوسطية وهي مركز اللواء. يبلغ عدد سكانها 15.732 نسمة وذلك وفق إحصاء عام 2019 خرج هاجر منها من منذ منتصف 2023 وحتى اليوم ما يقارب 900 إلى 1000 شاب حسب تقديرات الأهالي لـ"ميدل إيست اي".





كفر أسد ليست القرية الوحيدة من قرى الشمال الأردني التي ركب أبنائها قوارب الهجرة بحثا عن "الحلم الأمريكي"، فقد سجلت قرى مثل قميم، حبكا،صما، في اربد، وعنجرة، وكفرنجة في عجلون مئات الحالات للهجرة غير الشرعية، عبر سماسرة نشطوا في الأردن.



بدأت الهجرة من الشمال إلى أمريكا في شهر نوفمبر 2023، وذلك بعد مرور ستة أشهر على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بتقديم طلبات لجوء وإقامة إلى أن تبتّ محكمة الهجرة في قضاياهم.



يهرب الأردنيون من وضع اقتصادي خانق وبطالة تضرب البلاد بنسبة 21% واقتصاد عاجز عن النمو وتوفير فرص عمل إذ ارتفع الدين العام للأردن

46.1 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر

2023.



تعهدت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة

في عام 2022 بخلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما يعادل نحو( 100 ألف وظيفة سنويا) إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.







الهروب إلى المجهول

تلخص رسالة الشاب الأردني إيهاب من قرية كفر أسد التي أرسلها لـ"ميدل إيست أي" من أمريكا عبر واتس ااب أسباب هجرة الأردنيين غير الشرعية بمشهد غير مسبوق.



يقول "اي مكان أجمل من الاردن ليس لسوء تضاريس البلد، أنما لسوء إدارة الأزمات بالبلد ولانه الفساد لم يترك مجال لأصحاب الابداع ، والواسطة والمحسوبية دمرت البلد، منذ سنوات واحنا عايشين على الوعود الكاذبه انا تخرجت من جامعة اليرموك تخصص محاسبة ، بعد الجامعة بدأت بالتجارة بكل انواعها بالأردن ، ثم أتت جائحة كورونا ومع فساد البلد زاد الطين بلل وبدل ما اكون شب جاهز للأستقلال تحولت لشاب ممكن باي لحظة يسجن بسبب القضايا المالية".



"حاولت ابحث عن عمل بتخصصي لم أجد، ذهبت إلى العقبة

كي أبحث عن عمل في المقاهي ولم انجح ثم حاولت العمل في فنادق إيلات

وقعت الحرب في غزة،

تعرفت على شخص في 2023 أخبرني عن الهجرة إلى أمريكا

قررت بدون تفكير استلفت المبلغ (12.700 دولار) كنت معرض بأي لحظة للموت لكن لو الواحد يموت عابر سبيل ممكن يرتاح من هموم الحياة بالأردن".





رحلة محفوفة بالمشقة



خط الرحلة الذي سلكه المهاجرون الأردنيون، يبدأ السفر إلى تركيا التي لا تحتاج تأشيرة للأردنيين، أو بريطانيا التي شملت الأردن

بتصريح الوصول الإلكتروني عوضا عن تأشيرة الدخول من أول فبراير شباط 2024، أو إلى نيكاراغوا في أمريكا الوسطى التي تمنح التأشيرة في المطار مقابل 160 دولارًا.



يروي ماهر من قرية كفر أسد "لميديل ايست أي"، أن رحلة شقيقه الشاب أيمن 34 عاما، بدأت من نيكاراغوا حيث التقى بالسماسرة بعد تنسيق مع وسطاء في القرية (ألقت الحكومة القبض على أحدهم في jun 19, 2024 بتهمة الاتجار بالبشر).



"وصل أخى نيكاراغوا دفع مبلغ 400 دولار للسمار، ليستقل حافلة تنقله إلى دولة الهندوراس حيث يجتازون الأدغال وبعضهم ركب القوارب بحرا وصولًا إلى حدود غواتيمالا مع المكسيك حيث يستلمه سماسرة جدد مقابل مبلغ 400 دولار".



"بعد رحلة شاقة يسير المهاجرون مشيا في الغابات بين حدود غواتيمالا والمكسيك برفقة مسلحين نحو مدينة تاباشولا المكسيكية ثم إلى مدينة كانكون إلى المحطة الأخيرة في المكسيك في تيخوانا الحدودية مع أمريكا، ويدفع المهاجر هنا ما يقارب 5000 الاف دولار، ليجتاز بعدها السور مع أمريكا ويسلم نفسه لحرس الحدود الأمريكيين".



يعمل أيمن اليوم في سوبر ماركت لأحد أقاربه في ولاية تاكسس مقابل 20 دولار في الساعة بالاضافة إلى سكن مجاني،

في المقابل لم يكن يتقاضى 15 دولارات يوميا في الأردن نظير عمله كسائق تاكسي في اربد.



مهرب يروي تفاصيل التهريب



أبو أحمد (ليس اسمه الحقيقي)، أحد المهربين النشطين على مجموعات الفيسبوك، يروي لـ((ميدل إيست آي)) عن طريقة التهريب: ((تبدأ الرحلة بالسفر إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، إما عن طريق لندن أو إسطنبول أو مباشرة إلى ماناغوا،

حسب نوع جواز السفر العربي. وفي المرحلة الثانية، يستخدم المهربون طرقًا برية مختلفة، وأحيانًا طرقًا بحرية، للوصول إلى هندوراس، ثم عبور غواتيمالا ودخولالمكسيك. وتتولى أطراف أخرى نقلهم إلى مدينة تيخوانا في المكسيك،

التي تحد ولاية كاليفورنيا من الغرب. وقد تستغرق الرحلة ما يصل إلى 28 يومًا..))



((يتم دفع معظم المبلغ للسمسار الأصلي في المكسيك بالدولار الأميركي، بينما يتم دفع المبلغ المتبقي، المقدر بـ 12000 إلى 15000 دولار، طوال الرحلة إلى المتاجرين بالبشر في كل دولة، بمبالغ تتراوح بين 400 إلى 500 دولار في كل مرحلة.



"يتم اكتساب الزبائن عادةً من خلال الإعلانات في مجموعات Facebook وفي كثير من الأحيان على Telegram، والذي يعتبر أكثر أمانًا."





واقع اقتصادي مؤلم



تضرب البطالة مدينة إربد كغيرها من المدن الأردنية وخصوصا في صفوف خريجي الجامعات بلغت نسبة البطالة العامة في الأردن

(21.4%) خلال الربع الأول من عام 2024 .



حسب دائرة الاحصاءات الأردنية يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأردن (418.4 ألف)

في وقت وصلت فيه البطالة إلى 47 % بين صفوف الشباب في حين يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة.



وحسب المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"هناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 280– 4.22 دولار شهريا، كما أن حوالي 8.3% من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 280 دولار شهريا.



أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك باربد قاسم الحموري يقول لـ"ميدل إيست اي"، "هؤلاء المهاجرون يمثلون عينة لشباب فقدوا الأمل في الأردن بعض ممن هاجروا باعوا ما يملكون أو استدان من أجل توفير مبلغ للهجرة، هذا بسبب سوء الإدارة التراكمي للموارد الاقتصادية".



"لو قسنا نسبة الأردنيين المهاجرين بناء على عدد السكان نجد أن العدد فاق الدول التي وقعت بها حروب، كثير من الأردنيين تركوا البلد بسبب غياب الأمن الاقتصادي، منذ سنين طويلة لا يوجد نمو اقتصادي يخلق فرص عمل تستوعب الشباب، إلى جانب إغلاق عديد من الاستثمارات هذا تسبب بضمور الاقتصاد وتزايد أرقام البطالة".



اجراءات حكومية



وبسبب مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت شباب أردنيين يركبون قوارب الهجرة، أو يمشون بالغابات تحركت الحكومة الأردنية في في jun 19, 2024

وقرر مدعي عام محافظة إربد توقيف شخص لمدة 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية.



وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.



وخرج الناطق باسم الحكومة، وزير الإعلام والاتصال مهند مبيضين الثلاثاء الماضي ليؤكد أن الحكومة "استحدثت في النصف الثاني للعام 2023 بلغ 48 ألفا و779 فرصة بزيادة مقدارها 2216 فرصة تحققت بإجراءات واضحة قامت بها الحكومة أغلب فرص العمل المستحدثة من نصيب الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة، بنسبة 89%.".



نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي يرى في حديث لـ"ميديل ايست اي"،

أن الحل "تغيير النهج الاقتصادي السائد منذ 20 عاما، نحن في مأزق اقتصادي بطالة ومديونية بارتفاع يجب أن نغير الأسلوب، الحل في الإصلاح السياسي أولا ووضع الرجل المناسب والاطلاع على تجارب دول استطاعت النهوض اقتصاديا".



اليوم ينشر أردنيون ممن استطاعوا الوصول إلى أمريكا عبر تطبيق تيك توك وانستجرام تفاصيل حياتهم اليومية بشكل ساخر من الواقع محمد عناب الذي وصل حديثا لأمريكا يقول ساخرا " هذه رسالتى إلى أمي وأبي من أمريكا سأحضر اتصالاتكم على الهاتف منذ اليوم لن أعود". ربما وجد محمد الحلم الأمريكي!!





رابط المقال الأصلي