موقع بريطاني: يرصد آراء مهربين ومهاجرين أردنيين غير شرعيين إلى أمريكا

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- Amman Net) في مدن بشمال الأردن مثل عجلون وجرش واربد تجد قرى اشبه خاوية من شبابها بعد أن سلكوا طريق الهجرة الشرعية إلى أمريكا بعد نجت شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم من المكسيك إلى أمريكا بالتعاون مع سمسارة محليين بتكلفة تصل إلى 12 ألف دولارا.
كفر أسد قرية من قرى محافظة إربد في الأردن. تتبع إداريا للواء الوسطية وهي مركز اللواء. يبلغ عدد سكانها 15.732 نسمة وذلك وفق إحصاء عام 2019 خرج هاجر منها من منذ منتصف 2023 وحتى اليوم ما يقارب 900 إلى 1000 شاب حسب تقديرات الأهالي لـ"ميدل إيست اي".
كفر أسد ليست القرية الوحيدة من قرى الشمال الأردني التي ركب أبنائها قوارب الهجرة بحثا عن "الحلم الأمريكي"، فقد سجلت قرى مثل قميم، حبكا،صما، في اربد، وعنجرة، وكفرنجة في عجلون مئات الحالات للهجرة غير الشرعية، عبر سماسرة نشطوا في الأردن.
بدأت الهجرة من الشمال إلى أمريكا في شهر نوفمبر 2023، وذلك بعد مرور ستة أشهر على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بتقديم طلبات لجوء وإقامة إلى أن تبتّ محكمة الهجرة في قضاياهم.
يهرب الأردنيون من وضع اقتصادي خانق وبطالة تضرب البلاد بنسبة 21% واقتصاد عاجز عن النمو وتوفير فرص عمل إذ ارتفع الدين العام للأردن
46.1 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر
2023.
تعهدت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة
في عام 2022 بخلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما يعادل نحو( 100 ألف وظيفة سنويا) إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.
الهروب إلى المجهول
تلخص رسالة الشاب الأردني إيهاب من قرية كفر أسد التي أرسلها لـ"ميدل إيست أي" من أمريكا عبر واتس ااب أسباب هجرة الأردنيين غير الشرعية بمشهد غير مسبوق.
يقول "اي مكان أجمل من الاردن ليس لسوء تضاريس البلد، أنما لسوء إدارة الأزمات بالبلد ولانه الفساد لم يترك مجال لأصحاب الابداع ، والواسطة والمحسوبية دمرت البلد، منذ سنوات واحنا عايشين على الوعود الكاذبه انا تخرجت من جامعة اليرموك تخصص محاسبة ، بعد الجامعة بدأت بالتجارة بكل انواعها بالأردن ، ثم أتت جائحة كورونا ومع فساد البلد زاد الطين بلل وبدل ما اكون شب جاهز للأستقلال تحولت لشاب ممكن باي لحظة يسجن بسبب القضايا المالية".
"حاولت ابحث عن عمل بتخصصي لم أجد، ذهبت إلى العقبة
كي أبحث عن عمل في المقاهي ولم انجح ثم حاولت العمل في فنادق إيلات
وقعت الحرب في غزة،
تعرفت على شخص في 2023 أخبرني عن الهجرة إلى أمريكا
قررت بدون تفكير استلفت المبلغ (12.700 دولار) كنت معرض بأي لحظة للموت لكن لو الواحد يموت عابر سبيل ممكن يرتاح من هموم الحياة بالأردن".
رحلة محفوفة بالمشقة
خط الرحلة الذي سلكه المهاجرون الأردنيون، يبدأ السفر إلى تركيا التي لا تحتاج تأشيرة للأردنيين، أو بريطانيا التي شملت الأردن
بتصريح الوصول الإلكتروني عوضا عن تأشيرة الدخول من أول فبراير شباط 2024، أو إلى نيكاراغوا في أمريكا الوسطى التي تمنح التأشيرة في المطار مقابل 160 دولارًا.
يروي ماهر من قرية كفر أسد "لميديل ايست أي"، أن رحلة شقيقه الشاب أيمن 34 عاما، بدأت من نيكاراغوا حيث التقى بالسماسرة بعد تنسيق مع وسطاء في القرية (ألقت الحكومة القبض على أحدهم في jun 19, 2024 بتهمة الاتجار بالبشر).
"وصل أخى نيكاراغوا دفع مبلغ 400 دولار للسمار، ليستقل حافلة تنقله إلى دولة الهندوراس حيث يجتازون الأدغال وبعضهم ركب القوارب بحرا وصولًا إلى حدود غواتيمالا مع المكسيك حيث يستلمه سماسرة جدد مقابل مبلغ 400 دولار".
"بعد رحلة شاقة يسير المهاجرون مشيا في الغابات بين حدود غواتيمالا والمكسيك برفقة مسلحين نحو مدينة تاباشولا المكسيكية ثم إلى مدينة كانكون إلى المحطة الأخيرة في المكسيك في تيخوانا الحدودية مع أمريكا، ويدفع المهاجر هنا ما يقارب 5000 الاف دولار، ليجتاز بعدها السور مع أمريكا ويسلم نفسه لحرس الحدود الأمريكيين".
يعمل أيمن اليوم في سوبر ماركت لأحد أقاربه في ولاية تاكسس مقابل 20 دولار في الساعة بالاضافة إلى سكن مجاني،
في المقابل لم يكن يتقاضى 15 دولارات يوميا في الأردن نظير عمله كسائق تاكسي في اربد.
مهرب يروي تفاصيل التهريب
أبو أحمد (ليس اسمه الحقيقي)، أحد المهربين النشطين على مجموعات الفيسبوك، يروي لـ((ميدل إيست آي)) عن طريقة التهريب: ((تبدأ الرحلة بالسفر إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، إما عن طريق لندن أو إسطنبول أو مباشرة إلى ماناغوا،
حسب نوع جواز السفر العربي. وفي المرحلة الثانية، يستخدم المهربون طرقًا برية مختلفة، وأحيانًا طرقًا بحرية، للوصول إلى هندوراس، ثم عبور غواتيمالا ودخولالمكسيك. وتتولى أطراف أخرى نقلهم إلى مدينة تيخوانا في المكسيك،
التي تحد ولاية كاليفورنيا من الغرب. وقد تستغرق الرحلة ما يصل إلى 28 يومًا..))
((يتم دفع معظم المبلغ للسمسار الأصلي في المكسيك بالدولار الأميركي، بينما يتم دفع المبلغ المتبقي، المقدر بـ 12000 إلى 15000 دولار، طوال الرحلة إلى المتاجرين بالبشر في كل دولة، بمبالغ تتراوح بين 400 إلى 500 دولار في كل مرحلة.
"يتم اكتساب الزبائن عادةً من خلال الإعلانات في مجموعات Facebook وفي كثير من الأحيان على Telegram، والذي يعتبر أكثر أمانًا."
واقع اقتصادي مؤلم
تضرب البطالة مدينة إربد كغيرها من المدن الأردنية وخصوصا في صفوف خريجي الجامعات بلغت نسبة البطالة العامة في الأردن
(21.4%) خلال الربع الأول من عام 2024 .
حسب دائرة الاحصاءات الأردنية يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأردن (418.4 ألف)
في وقت وصلت فيه البطالة إلى 47 % بين صفوف الشباب في حين يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة.
وحسب المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"هناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 280– 4.22 دولار شهريا، كما أن حوالي 8.3% من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 280 دولار شهريا.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك باربد قاسم الحموري يقول لـ"ميدل إيست اي"، "هؤلاء المهاجرون يمثلون عينة لشباب فقدوا الأمل في الأردن بعض ممن هاجروا باعوا ما يملكون أو استدان من أجل توفير مبلغ للهجرة، هذا بسبب سوء الإدارة التراكمي للموارد الاقتصادية".
"لو قسنا نسبة الأردنيين المهاجرين بناء على عدد السكان نجد أن العدد فاق الدول التي وقعت بها حروب، كثير من الأردنيين تركوا البلد بسبب غياب الأمن الاقتصادي، منذ سنين طويلة لا يوجد نمو اقتصادي يخلق فرص عمل تستوعب الشباب، إلى جانب إغلاق عديد من الاستثمارات هذا تسبب بضمور الاقتصاد وتزايد أرقام البطالة".
اجراءات حكومية
وبسبب مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت شباب أردنيين يركبون قوارب الهجرة، أو يمشون بالغابات تحركت الحكومة الأردنية في في jun 19, 2024
وقرر مدعي عام محافظة إربد توقيف شخص لمدة 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية.
وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.
وخرج الناطق باسم الحكومة، وزير الإعلام والاتصال مهند مبيضين الثلاثاء الماضي ليؤكد أن الحكومة "استحدثت في النصف الثاني للعام 2023 بلغ 48 ألفا و779 فرصة بزيادة مقدارها 2216 فرصة تحققت بإجراءات واضحة قامت بها الحكومة أغلب فرص العمل المستحدثة من نصيب الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة، بنسبة 89%.".
نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي يرى في حديث لـ"ميديل ايست اي"،
أن الحل "تغيير النهج الاقتصادي السائد منذ 20 عاما، نحن في مأزق اقتصادي بطالة ومديونية بارتفاع يجب أن نغير الأسلوب، الحل في الإصلاح السياسي أولا ووضع الرجل المناسب والاطلاع على تجارب دول استطاعت النهوض اقتصاديا".
اليوم ينشر أردنيون ممن استطاعوا الوصول إلى أمريكا عبر تطبيق تيك توك وانستجرام تفاصيل حياتهم اليومية بشكل ساخر من الواقع محمد عناب الذي وصل حديثا لأمريكا يقول ساخرا " هذه رسالتى إلى أمي وأبي من أمريكا سأحضر اتصالاتكم على الهاتف منذ اليوم لن أعود". ربما وجد محمد الحلم الأمريكي!!
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