قاضٍ برازيلي يهدّد بتعليق منصة «إكس» في غضون 24 ساعة

هدّد قاضٍ في أعلى محكمة في البرازيل، أمس، بتعليق عمل شبكة «إكس» في البلاد إذا لم يعيّن مالكها إيلون ماسك في غضون 24 ساعة ممثلاً قانونياً محلياً للشركة.

وفي أمر قضائي نُشر أمس، أمر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس، مالك شبكة إكس بإبلاغ المحكمة «في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لإكس» في البرازيل، وذلك تحت طائلة «الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية».

ورداً على ذلك، كتب إيلون ماسك، على منصة «إكس»، أن «هذا القاضي انتهك مراراً القوانين التي أقسم على احترامها».

وكان القاضي أمر، في أبريل، بإجراء تحقيق بشأن إيلون ماسك، متهماً إياه بإعادة تنشيط حسابات محظورة، بينما يتهمه ماسك بخنق حرية التعبير.

وفي 17 أغسطس، أعلن ماسك إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقاً) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا البلد.

ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات «رقابة» تهدف إلى حجب محتوى معين.

وردّاً على القاضي، قال ماسك: «لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل».

وباسم مكافحة المعلومات المضللة، أمر القاضي في السنوات الأخيرة بحظر حسابات شخصيات مؤثرة في حركات برازيلية محافظة متطرفة.