الشرطة العراقية تعلن إسقاط مسيَّرة عملاقة مجهولة الهوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة العراقية، اليوم، إسقاط الدفاع الجوي طائرة مسيرة دخلت أجواء محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).
ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن قائد شرطة المحافظة فتاح الخفاجي قوله إن «طائرة مسيَّرة عملاقة مجهولة الهوية دخلت أجواء كركوك من جهة سيطرة جيمن»، لافتاً الى أنه «تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي».
وأضاف: «الحادث لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية».
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