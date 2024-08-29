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الشرطة العراقية تعلن إسقاط مسيَّرة عملاقة مجهولة الهوية

8/29/2024 9:26:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم، إسقاط الدفاع الجوي طائرة مسيرة دخلت أجواء محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن قائد شرطة المحافظة فتاح الخفاجي قوله إن «طائرة مسيَّرة عملاقة مجهولة الهوية دخلت أجواء كركوك من جهة سيطرة جيمن»، لافتاً الى أنه «تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي».

وأضاف: «الحادث لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية».

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