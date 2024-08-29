كيران تريبير يضع حداً لمسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا

وضع مدافع نيوكاسل كيران تريبير حدا لمسيرته الدولية في الخميس، بعدما خاض 54 بقميص إنجلترا.

لعب إبن الـ33 عاما دورا كبيرا في بروز منتخب "الأسود الثلاثة" كقوة لا يُستهان بها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الستة الماضية.

وجاء هدف تريبير الوحيد على المستوى الدولي خلال الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 أمام كرواتيا.

كما كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي التي بلغت الدور نصف النهائي في النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا وربع نهائي كأس العالم 2022.

ومن المرتقب أن يعلن مدرب إنجلترا المؤقت لي كارسلي عن تشكيلته في وقت متأخر من يوم الخميس.

واستقال غاريث ساوثغيت من منصبه مدربا لمنتخب إنجلترا بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.

وكتب تريبير على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي "لقد كان تمثيل بلدي في أربع بطولات كبرى أحد أكبر الأوسمة في حياتي".

وتابع "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لغاريث وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتخب إنجلترا على الثقة التي وضعوها بي طوال السنوات الماضية".

وأضاف "شكرا لجميع زملائي في الفريق، لقد مررنا بلحظات خاصة للغاية حيث بلغنا نهائي كأس أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس العالم وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل".

تبدأ إنجلترا حقبة ما بعد ساوثغايت من خلال مواجهة مضيفتها إيرلندا في سبتمبر قبل أن تستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام ضمن دوري الأمم الأوروبية.











