Thursday, 29 August 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيران تريبير يضع حداً لمسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا

8/29/2024 9:13:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وضع مدافع نيوكاسل كيران تريبير حدا لمسيرته الدولية في كرة القدم الخميس، بعدما خاض 54 مباراة بقميص منتخب إنجلترا.

لعب إبن الـ33 عاما دورا كبيرا في بروز منتخب "الأسود الثلاثة" كقوة لا يُستهان بها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الستة الماضية.

وجاء هدف تريبير الوحيد على المستوى الدولي خلال الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 أمام كرواتيا.

كما كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي التي بلغت الدور نصف النهائي في النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا وربع نهائي كأس العالم 2022.

ومن المرتقب أن يعلن مدرب إنجلترا المؤقت لي كارسلي عن تشكيلته في وقت متأخر من يوم الخميس.

واستقال غاريث ساوثغيت من منصبه مدربا لمنتخب إنجلترا بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.

وكتب تريبير على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي "لقد كان تمثيل بلدي في أربع بطولات كبرى أحد أكبر الأوسمة في حياتي".

وتابع "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لغاريث وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتخب إنجلترا على الثقة التي وضعوها بي طوال السنوات الماضية".

وأضاف "شكرا لجميع زملائي في الفريق، لقد مررنا بلحظات خاصة للغاية حيث بلغنا نهائي كأس أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس العالم وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل".

تبدأ إنجلترا حقبة ما بعد ساوثغايت من خلال مواجهة مضيفتها إيرلندا في سبتمبر قبل أن تستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام ضمن دوري الأمم الأوروبية.




MENAFN29082024000110011019ID1108615472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث