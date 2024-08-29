لحظات مأساوية في الملاعب.. أبرز حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر (صور)

في عالم كرة القدم، تُعتبر الملاعب ساحات للتألق والإثارة، حيث يجتمع اللاعبون والمشجعون على حب هذه الرياضة التي توحد الملايين حول العالم.



ومع ذلك، تتخلل هذه اللحظات السعيدة أحيانًا مآسي تترك أثرًا عميقًا في نفوس الجميع، فقد شهدت الملاعب على مر السنين حالات وفاة مفاجئة للاعبين، حيث تحول الملعب من مسرح للتنافس إلى مكان لفقدان الحياة.



تلك اللحظات المأساوية تُذكّرنا بأن كرة القدم، رغم جمالها وحماسها، قد تكون أيضًا مشهدًا للحظات حزينة لا تُنسى، مما يجعلنا ندرك أهمية الصحة والسلامة في هذه الرياضة التي نحبها جميعًا.

الأيام القليلة الماضية، شهدت

حادثة مؤسفة، بوفاة اللاعب الأوروغواياني خوان إزكيردو، البالغ من العمر 27 عامًا.

إزكيردو كان لاعبًا مميزًا لنادي ناسيونال المنافس في دوري كرة القدم بأوروغواي، لتضاف وفاته إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين فقدوا حياتهم داخل المستطيل الأخضر.



وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز حالات الوفاة التي شهدتها الملاعب على مر السنين، مع تسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذه المآسي.



1. خوان إزكيردو (2024)

في حادثة صادمة، انهار إزكيردو على أرض الملعب خلال مباراة ناسيونال وضيفه ساو باولو البرازيلي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، ووضعه داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن الأطباء أكدوا تعرضه لتلف في الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة، ما وضع حياته في خطر، قبل أن

توافيه المنية.

2. بييرماريو موروسيني (2012)

اللاعب الإيطالي الشاب موروسيني، لاعب خط الوسط لنادي ليفورنو، سقط على أرض الملعب خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.



ورغم تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي، نتيجة أزمة قلبية، وكانت هذه الحادثة مؤلمة لعالم كرة القدم، حيث كانت حياة اللاعب مليئة بالمآسي الشخصية، بما في ذلك فقدانه لوالديه في سن مبكرة.

3. مارك-فيفيان فويه (2003)

مارك-فيفيان فويه، لاعب خط الوسط الكاميروني، توفي خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام كولومبيا في بطولة كأس القارات عام 2003، بعد سقوطه على أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب آخر، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي هناك.



وأظهرت الفحوصات أنه عانى من تضخم في عضلة القلب، مما أدى إلى وفاته المفاجئة.

4. أنطونيو بويرتا (2007)

أنطونيو بويرتا، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، انهار على أرض الملعب خلال مباراة في الدوري الإسباني.

ورغم أنه استعاد وعيه مؤقتًا، إلا أن حالته تدهورت لاحقًا في غرفة تبديل الملابس، ولجأ الأطباء لعملية إنعاش للقلب، ومنذ ذلك اليوم بقي بويرتا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وقال الأطباء إن حالته تدهورت نتيجة مضاعفات تكرار توقف القلب عن العمل لفترة طويلة.

5. محمد عبدالوهاب (2006)

محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلي المصري ومنتخب مصر، توفي خلال حصة تدريبية مع فريقه.



سقط

عبدالوهاب على الأرض فجأة، ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي في إنقاذه، وأشارت التقارير إلى أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وترك عبدالوهاب أثراً كبيراً في قلوب الجماهير المصرية.

6. أحمد رفعت (2024)

أحمد رفعت، اللاعب المصري الذي توفي منذ شهرين فقط،

تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة مع فريقه بالدوري المصري، وتم نقله إلى المستشفى ونجح الأطباء في مساعدته على استعادة نبضه بعد توقف القلب لمدة ساعة كاملة، وبعد تحسن حالته بثلاثة أشهر، سقط رفعت في منزله وتوفي على الفور، نتيجة مضاعفات في عضلة القلب.

7. صموئيل أوكواراجي (1989)

كان لاعب كرة قدم نيجيري لعب في مركز الوسط. وتوفي بشكل مأساوي في 12 أغسطس 1989 خلال مباراة تصفيات كأس العالم بين نيجيريا وأنغولا في لاغوس. انهار أوكواراجي فجأة في الملعب وتوفي نتيجة قصور في القلب.

وكان أوكواراجي لاعباً موهوباً، حيث لعب لعدة أندية في أوروبا، بما في ذلك دينامو زغرب وشتوتغارت، وكان معروفًا بتفانيه وحبه لكرة القدم. وتظل وفاته في الملعب واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخ كرة القدم النيجيرية.

8. ميكلوش فيهير (2004)

كان لاعب كرة قدم مجري يلعب في مركز المهاجم. توفي في 25 يناير 2004 خلال مباراة في الدوري البرتغالي بين فريقه بنفيكا وفيتوريا غيماريش.

فيهير انهار فجأة على أرض الملعب بعد تلقيه بطاقة صفراء، ورغم جهود الأطباء لإنعاشه، إلا إنه فارق الحياة

نتيجة سكتة قلبية. وكانت وفاته صدمة كبيرة في عالم كرة القدم، وأثارت تساؤلات حول صحة اللاعبين وأهمية الفحوصات الطبية.

9. فيل أودونيل (2007)

فيل أودونيل كان لاعب كرة قدم أسكتلندي يلعب في مركز خط الوسط. توفي في 29 ديسمبر 2007 خلال مباراة في الدوري الأسكتلندي بين فريقه ماذرويل ودندي يونايتد.

أودونيل انهار فجأة أثناء المباراة وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا بسبب سكتة قلبية، وفاته كانت صدمة كبيرة في كرة القدم الأسكتلندية، وكان يُعرف بتفانيه ومهاراته القيادية. أودونيل لعب لأندية مثل سلتيك وشيفيلد وينزداي وماذرويل، وكان يحظى باحترام كبير من زملائه والجماهير.

10. مخلد الرقادي (2021)

كان لاعب كرة قدم عماني، توفي في 22 ديسمبر 2021. وكان يلعب في مركز الدفاع لنادي مسقط العماني.



توفي الرقادي بعد تعرضه لانهيار مفاجئ خلال عملية الإحماء قبل مباراة فريقه في الدوري العماني.



ورغم الجهود المبذولة لإنقاذه، إلا إنه فارق الحياة بسبب أزمة قلبية.

هذه الحوادث، تؤكد إنه لا يمكن التقليل من أهمية الفحوصات الطبية الدورية للاعبين، كما أن وجود فرق طبية مجهزة في كل مباراة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من قبل الاتحادات الرياضية والأندية لضمان صحة وسلامة اللاعبين، فالحياة أثمن من أي مباراة أو بطولة.