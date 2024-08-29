الفرنسي نبيل فقير يكمل عقد أجانب الجزيرة

اقترب الجزيرة من التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير صانع ألعاب ريال بيتيس الإسباني، ليكمل عقد الخماسي الأجنبي، حسب تقارير إسبانية أكدت أن الصفقة اكتملت بنجاح بعد الاتفاق على التفاصيل المالية بين كافة الأطراف، وتبقى التوقيع الرسمي في الكشوفات.

ويلعب فقير ذو الأصول الجزائرية المولود في يوليو 1993 في خانة الوسط المتقدم والهجوم، ويعتبر من العناصر البارزة والمؤثرة في صفوف ريال بيتيس، وسبق له اللعب ضمن صفوف سانت بريست، وأولمبيك ليون، كما تواجد سابقاً ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، ويمتلك سجلاً حافلاً في الملاعب لما يتميز به من مهارة عالية ودقة التمريرات.

وينتظر أن يعلن «فخر أبوظبي» رسمياً عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد أن أكدت الأنباء وصوله أمس إلى أبوظبي لإجراء الفحص الطبي والتوقيع الرسمي، وبالتعاقد مع فقير يكمل الجزيرة عقد الأجانب بجانب المدافع كريم رقيق، كيبانو، محمد النني، رامون ميريز.