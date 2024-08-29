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اعتزال ألبرايتون لاعب ليستر سيتي السابق

8/29/2024 9:13:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مارك ألبرايتون لاعب وسط ليستر سيتي السابق اعتزاله وعمره 34 عاما، وذلك بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الدرجة الثانية مع النادي.

وخاض اللاعب الإنجليزي، الذي لعب أيضا لأستون فيلا، 310 مباريات في الدوري الممتاز.

ورحل ألبرايتون، صاحب الهدف الأول لليستر في دوري أبطال أوروبا، عن النادي في يونيو الماضي بعد عقد من الزمان.

وكتب ألبرايتون عبر حسابه على تطبيق إنستغرام:"الآن وقد جاء هذا اليوم، أشعر بالامتنان والسلام. من اللحظة الأولى لركلي الكرة عندما كنت طفلا صغيرا، كان حلمي دائما هو اللعب لأستون فيلا. كان تحقيق ذلك مرة واحدة أكثر من كاف.

"جاء بعد ذلك عقد من الزمان (مع ليستر سيتي) من اللحظات الاستثنائية التي لم أكن أتخيلها ابدا في أحلامي. أود توجيه خالص شكري لكل من دعمي طوال الرحلة. بدونكم لم يكن أي من هذا ممكنا".

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