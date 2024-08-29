اعتزال ألبرايتون لاعب ليستر سيتي السابق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مارك ألبرايتون لاعب وسط ليستر سيتي السابق اعتزاله وعمره 34 عاما، وذلك بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الدرجة الثانية مع النادي.
وخاض اللاعب الإنجليزي، الذي لعب أيضا لأستون فيلا، 310 مباريات في الدوري الممتاز.
ورحل ألبرايتون، صاحب الهدف الأول لليستر في دوري أبطال أوروبا، عن النادي في يونيو الماضي بعد عقد من الزمان.
وكتب ألبرايتون عبر حسابه على تطبيق إنستغرام:"الآن وقد جاء هذا اليوم، أشعر بالامتنان والسلام. من اللحظة الأولى لركلي الكرة عندما كنت طفلا صغيرا، كان حلمي دائما هو اللعب لأستون فيلا. كان تحقيق ذلك مرة واحدة أكثر من كاف.
"جاء بعد ذلك عقد من الزمان (مع ليستر سيتي) من اللحظات الاستثنائية التي لم أكن أتخيلها ابدا في أحلامي. أود توجيه خالص شكري لكل من دعمي طوال الرحلة. بدونكم لم يكن أي من هذا ممكنا".
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