«الاتحادية للهوية والجنسية» تعقد اجتماعات مع السفارات لتسهيل استخراج جوازات السفر المفقودة للمخالفين

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها شرعت، خلال الفترة الماضية، في عقد اجتماعات مع سفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، بهدف التنسيق معها بخصوص المهلة، مشيرةً إلى أن الاجتماعات شهدت عرض الخطط والإجراءات المتعلقة، بتنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين والمدة المحددة.

وبينت أن الاجتماعات تطرقت إلى النقاط والإجراءات المرتبطة بآليات تنفيذ مهلة الشهرين المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، بما يسهم في حل الأوضاع القانونية الخاصة برعاياهم من أبناء الجاليات الأجنبية المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وثمنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التجاوب والتعاون الذي أبدته السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، وحرصها على تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الثبوتية اللازمة للمخالفين من مواطنيها الراغبين بالاستفادة من المهلة، ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم وتعديل أوضاعهم أو المغادرة إلى أوطانهم.

وأكدت الهيئة حرصها على تمكين كل مخالف يراجع القنوات المحددة لتقديم الخدمات من الاستفادة من المبادرة عبر تسهيل الإجراءات واختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تقديم الخدمة.

ووفقاً للإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة، فإنه في حال فقدان أحد المخالفين جواز سفره، فإن الإجراءات المعمول بها في إمارة أبوظبي تتطلب منهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.

كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر.

ويمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.