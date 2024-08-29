بوابة الشرق يعلن عن الفائزين في عروض المواهب

(MENAFN
- atccoms) أبوظبي، 29 أغسطس 2024: أعلن بوابة الشرق مول عن أسماء الفائزين في عرض المواهب الخاصة بالصغار الذي تم تنظيمها للمرة الأولى منذ افتتاح بوابة الشرق مول، استعداداً لانتهاء موسم الإجازات الصيفيّة والعودة إلى المدارس.
وبعد تقييم شامل لمئات المواهب، تمّ اختيار 15 مشاركاً لتقديم عرض مباشر في بوابة الشرق مول للتنافس على المراكز الثلاثة الفائزة.
وحصل المتأهلون الخمسة عشر للنهائيات على قسيمة هدايا بقيمة 500 درهم إماراتي لكل منهم تقديراً لموهبتهم، في حين حصل الفائزون الثلاثة على درع تكريمي يتناسب مع تصنيفهم، بالإضافة إلى قسائم هدايا إضافية بقيمة 3000 درهم إماراتي للفائز الأول، وقسائم هدايا إضافية بقيمة 2000 درهم إماراتي للفائز الثاني، وبقيمة 1000 درهم إماراتي للفائز الثالث.
وبحلول نهاية شهر يوليو، وجّه المول دعوة للأطفال الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً، ليتم تقييم تجارب الأداء الخاصة بهم من قبل لجنة مكونة من ثلاثة حكام، بما في ذلك المغنية الرومانية اللبنانية ألينا ك؛ والإنفلونسر المفضلة في أبوظبي ومراسلة التلفزيون ومقدمة البرامج الإذاعية عزة المغيري؛ ومؤدي البريك المبدع سكيني.
وتم تقديّم العروض بطريقة مميزة مع مقدّم الحفل عصام كبارة، الشهير أيضاً باسم دي جي ميكوس. واستحوذت العروض على إعجاب الجمهور مما صعّب القرار على لجنة التحكيم. شملت العروض مجموعة واسعة من المواهب الفنيّة بما في ذلك الغناء باللغتين العربية والإنكليزية، الرقص، إلقاء القصائد، والعزف على مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقيّة مثل الجيتار، الكمان، اليوكيليلي والبيانو.
من جديد، نجح بوابة الشرق مول في جمع أفراد المجتمع وسط تجربة ترفيهيّة لا تُنسى ليمنح المواهب فرصة بدء عامهم الدراسي بنشاط وحيوية!
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