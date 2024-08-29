صندوق التنمية السياحي يحتفي بتخريج 15 شركة ناشئة من“مسرعة نمو السياحة”

صندوق التنمية السياحي يحتفي بتخريج 15 شركة ناشئة من“مسرعة نمو السياحة”
التاريخ
8/29/2024 8:28:42 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
نظّم صندوق التنمية السياحي، الممكّن الوطني للقطاع السياحي، الحفل الختامي والمعرض المصاحب لخريجي الدفعة الأولى من برنامج“مسرعة نمو السياحة” في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وسط حضور عدد من قادة الاستثمار، ورواد الأعمال، وممثلي وسائل الإعلام، والمهتمين في مجال الاستثمار السياحي.
MENAFN29082024007116015312ID1108615212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.