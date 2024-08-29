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صندوق التنمية السياحي يحتفي بتخريج 15 شركة ناشئة من“مسرعة نمو السياحة”

8/29/2024 8:28:42 AM
(MENAFN- Asdaf News) نظّم صندوق التنمية السياحي، الممكّن الوطني للقطاع السياحي، الحفل الختامي والمعرض المصاحب لخريجي الدفعة الأولى من برنامج“مسرعة نمو السياحة” في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وسط حضور عدد من قادة الاستثمار، ورواد الأعمال، وممثلي وسائل الإعلام، والمهتمين في مجال الاستثمار السياحي.

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