عودة محرز وأوكيدجا لتشكيلة الجزائر واستدعاء أمير سعيود



استدعى البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أمير سعيود شباب بلوزداد السابق والرائد السعودي الحالي لتشكيلة الفريق التي ستواجه غينيا الاستوائية وليبيريا الشهر المقبل في بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة بالمغرب.

كما أعاد بيتكوفيتش الحارس ألكسندر أوكيدجا العائد من الاعتزال الدولي، وذلك إلى جوار أنتوني ماندريا وأليكسيس قندوز.

وانضم لأول مرة للمنتخب محمد فارسي الذي يحمل الجنسية الكندية ويلعب في الأمريكي لكنه قرر الدفاع عن ألوان قميص الجزائر، وكذلك خاسف نوفل مدافع شباب بلوزداد بالاضافة طبعا لعودة القائد رياض محرز.

وغاب صانع لاعب الأهلي السعودي (33 عاما) عن تشكيلة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية السابقة في مارس بداعي رغبته في الاعتزال الدولي.

ولم يعلن لاعب مانشستر سيتي السابق قراره بعد قبل أن يقنعه المدرب البوسني بارتداء قميص الجزائر من جديد.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: أنتوني ماندريا وأليكسيس قندوز وألكسندر أوكيدجا.

مدافعون: ريان أيت نوري وخاسف نوفل وجوان حجام ومحمد أمين مدني ومحمد أمين توغاي وورامي بن سبعيني وزين الدين بلعيد وعيسى ماندي ويوسف عطال ومحمد فارسي.

لاعبو الوسط: إسماعيل بن ناصر وراميز زروقي وهشام بوداوي وآدم زرقان وحسام عوار وأمير سعيود.

مهاجمون: محمد أمين عمورة وسعيد بن رحمة ورياض محرز وأنيس حاج موسى وياسين بنزية وأمين غويري وبغداد بونجاح.