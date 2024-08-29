السيسي يؤكد خطورة التصعيد في غزة ويدعو لدعم حل الدولتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطورة التصعيد والتوتر المتزايد في المنطقة نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة، مشدداً على عزم مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء لوضع حد لهذه الحرب التي خلفت كارثة إنسانية في غزة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، وفداً من لجان الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.
وحذر السيسي من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبراً أنه يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.
ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعزز السلام والأمن في المنطقة بدلاً من استمرار العنف والدمار.
من جانبه، أكد الوفد الأمريكي أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معتبراً أنها حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي.
وأشاد الوفد بدور مصر المحوري في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، مؤكداً استمرار التشاور والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
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