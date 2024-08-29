السيسي يؤكد خطورة التصعيد في غزة ويدعو لدعم حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطورة التصعيد والتوتر المتزايد في المنطقة نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة، مشدداً على عزم مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء لوضع حد لهذه الحرب التي خلفت كارثة إنسانية في غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، وفداً من لجان الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست، بحضور الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

وحذر السيسي من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبراً أنه يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.

ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعزز السلام والأمن في المنطقة بدلاً من استمرار العنف والدمار.

من جانبه، أكد الوفد الأمريكي أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معتبراً أنها حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي.

وأشاد الوفد بدور مصر المحوري في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، مؤكداً استمرار التشاور والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.