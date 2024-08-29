نيجيري يدخل غينيس بالقراءة 9 أيام متواصلة

MENAFN - Khaberni) خبرني -دخل شاب نيجيري موسوعة غينيس، بعد نجاحه بخوض أطول قراءة بصوت عالٍ في العالم، مسجلاً 215 ساعة (أي أقل بساعة واحدة فقط من 9 أيام كاملة).





استطاع سامسون أجاو (27 عاماً) تخطي الرقم القياسي السابق البالغ 124 ساعة، الذي حققه القرغيزي ريسباي إيساكوف عام 2022.

وعن دافعه الأساسي، ذكر أجاو

من ولاية أوسوجبو النيجيرية، أنه اختار خوض التحدي بهدف المساهمة في تنمية محو الأمية، وتعزيز ثقافة القراءة في بلاده.

قراءة متواصلة

من أجل دخول غينيس، كان على المتنافس القراءة بصوت عالٍ وبشكل متواصل، مع عدم التوقف إلا لمدة 30 ثانية بين النص والآخر.

لكن سامسون لم يتوقف كثيراً وتمكن من جمع 5 دقائق من وقت الراحة بعد كل ساعة من القراءة، بإجمالي ساعتين يومياً، وخلال هذه الاستراحات يمكنه فقط تناول الطعام، النوم، استخدام الحمام أو حتى تغيير ملابسه.

قرأ سامسون حوالى 100 كتاب في المجمل، تناولت موضوعات مثل التمويل، المبيعات، الإدارة والقيادة، السياسة، الصحة الجسدية والنفسية.

وحضر العديد من سكان مدينته لتشجيعه في خوض التحدي، وكان من بينهم رئيس مجلس النواب في الولاية، ومفوض التعليم في وزارة التربية النيجيرية.





لم أنَم 9 أيام

بعد تسجيله الرقم القياسي، كشف سامسون في كلمة للإعلام أنه لم ينم على الإطلاق طوال 9 أيام متواصلة، ولو حتى أثناء فترات الراحة.





كما تحضّر جسدياً بمساعدة متخصصين ليتمكن من تتناول أطعمة ومشروبات معينة تحافظ على صوته خلال القراءة لفترة متواصلة.





أحد أطول ماراثونات غينيس

بعد الانتهاء من "جلسة القراءة"، خرج سامسون وأنصاره في مسيرة جابت شوارع الولاية احتفالاً بالإنجاز، وكان من بين المحتفلين والدا سامسون، اللذان أعربا عن فخرهما بإنجاز ابنهما.

ويعتبر إنجاز سامسون ليس فقط أطول ماراثون قراءة بصوت عالٍ في العالم، لكنه أيضاً أحد أطول الماراثونات في تاريخ الموسوعة، وفقاً لما نقله موقع غينيس في تقرير نشره، اليوم الخميس.