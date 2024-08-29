أولمبياد باريس تفتح أبواب الليغا لنجم منتخب مصر

يقترب النجم المصري إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز ومنتخب مصر، من خوض تجربة جديدة في الإسباني "الليغا"، من خلال انتقاله إلى نادي خيتافي الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل، الذي تألق بشكل لافت مع مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، حيث سجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفين حاسمين في الفوز على إسبانيا خلال دور المجموعات، قد أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.



هذا الأداء القوي ساهم في وصول المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويبلغ عادل من العمر 23 عامًا، ويملك عقدًا طويل الأمد مع فريقه بيراميدز المصري يمتد حتى صيف 2029، ما يجعل أي صفقة انتقال له إلى أوروبا حدثًا مهمًا في مسيرته.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، من المتوقع أن يصل إبراهيم عادل إلى مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة لإجراء الفحص الطبي واستكمال إجراءات انتقاله إلى خيتافي.



ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تتضح بعد، إلا أنه من المرجح أن تكون إما على سبيل الإعارة أو انتقال دائم، مع إمكانية وجود خيار شراء غير إلزامي ضمن العقد.

ويلعب عادل في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي برع فيه مع بيراميدز وساهم بشكل كبير في احتلال الفريق للمركز الثاني في الدوري المصري الممتاز خلف الأهلي.



وغاب عادل عن آخر مباراتين لفريقه في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، ما يزيد من التكهنات حول اقتراب رحيله إلى الدوري الإسباني.

وإذا تم إتمام هذه الصفقة، فسيصبح إبراهيم عادل أحد اللاعبين المصريين القلائل الذين يحظون بفرصة اللعب في الليغا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز