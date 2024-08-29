تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية لدى طلاب المدارس

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة والتعليم وجمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية للطلاب تحت شعار "وقاية وحماية" والتي شهدت تدشين الفحوصات الطبية لأكثر من مليون طالب على مستوى الدولة.

تأتي الحملة لاكتشاف أي حالات مصابة باعتلالات خلقية في القلب بين الطلاب إلى جانب تنظيم حملات توعوية حول مخاطر أمراض القلب الخلقية وسبل الوقاية منها ورفع مستوى الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع إضافة إلى إعداد دراسة علمية موثقة كأول مبادرة من نوعها للصحة العامة في الدولة.

وتستهدف الحملة إجراء الفحوصات الطبية لحوالي 50 ألف طالب وطالبة حتى نهاية العام الحالي، وفي العام القادم 80 ألفا، والعام 2026 تستهدف 150 ألف طالب وطالبة ومن العام 2027 إلى 2030 سيتم إجراء الفحوصات الطبية لحوالي 180 ألفا كل عام.

ويستفيد من خدمات الحملة الوقائية 376 ألفا و961 طالبا وطالبة في إمارة أبوظبي و393 ألفا و585 ألفا في دبي و239 ألفا و8 طلاب وطالبات في الشارقة و91 ألفا و15 طالبا وطالبة في عجمان و43 ألفا و741 طالبا وطالبة في الفجيرة و11 ألفا و345 طالبا وطالبة في أم القيوين و64 ألفا و284 طالبا وطالبة في رأس الخيمة.

وتم الإعلان عن تدشين المرحلة الثانية من الحملة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي بحضور سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر ونواب الأمين العام وعدد من المسؤولين في الجهات الثلاث.

وقال محمد سعيد الرميثي مستشار الشأن المحلي في الهلال الأحمر إن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة الإنسان محور عملية التنمية ومقصد قيادتها الرشيدة التي لم تدخر وسعا في توفير الخدمات الصحية المتقدمة وسبل العيش الكريم لمواطنيها و المقيمين على أرض الإمارات إلى جانب لفت الانتباه للمهددات الصحية التي تواجه أبناءنا الطلاب والمتمثلة في أمراض القلب الخلقية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها و التصدي لمخاطرها من خلال الكشف الدوري المبكر و تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وترقية الخدمات الصحية ونشر التوعية و التثقيف الصحي بما يحقق السلامة و الأمان من الإصابة بها.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تهتم كثيرا بتنفيذ برامج ومشاريع صحية طموحة للمستهدفين من خدماتها الإنسانية تعمل على تحقيق شعارها "الإنسان أولا" على أرض الواقع.

وقال الرميثي إنه بالرغم من تحركات الهيئة الميدانية في جميع الاتجاهات ومساعداتها الممتدة للمستهدفين في كل مكان إلا أنها لم تغفل متطلبات ساحتها المحلية لذلك تضطلع بدور هام في مساندة ودعم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التوعية والتثقيف الصحي والإسعاف الأولي المجتمعي وكل ما من شأنه أن يسهم في سلامة المجتمع وحمايته من مخاطر الأمراض والتحديات الصحية بصورة عامة.

وقال إن الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية لدى الطلاب تأتي ضمن خطة الهلال الأحمر التشغيلية واستراتيجيتها في مجال سلامة وصحة المجتمع وتلبي استراتيجية الهيئة في هذا الصدد احتياجات المجتمع المحلي وتساهم في دعم البرامج التي تنفذها الدولة في المجال الصحي باعتبارها جهة مساندة للسلطات الرسمية في كل الأحوال والظروف.

من جانبها قالت سوسن الأميري رئيس قسم التوعية والتثقيف الصحي في وزارة التربية والتعليم إن الحملة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تستهدفها الوزارة وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الصحة لأفراد المجتمع.

وأكدت الأميري أن وزارة التربية والتعليم وضعت ضمن أولوياتها تعزيز الدور البنّاء لهذه الحملة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية ووضع البرامج التوعوية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية.

وقالت إن هدفنا التوعية بمخاطر أمراض القلب الخلقية وكيفية الوقاية منها والعمل على تقليل عدد المصابين عبر الكشف المبكر عن حالات التشوهات الخلقية للقلب بين الطلاب ما يسهم في تعزيز صحتهم وتقليل المشاكل الصحية التي قد تواجههم.

من جهتها قالت حورية أحمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب إن هذا المؤتمر يدشن الخطوة الأولى لإجراء الفحوصات الطبية الوقائية للقلب لحوالي 50 ألف طالب وطالبة بجميع إمارات الدولة للفصل الدراسي 2024/2025 وإعلان الفترة الزمنية لعمل الفحوصات لأكثر من مليون طالب وطالبة خلال الأعوام القادمة لاكتشاف الحالات المصابة بتشوهات خلقية في القلب.

وأضافت المري أن الحملة الوطنية "وقاية وحماية" لأمراض القلب الخلقية للطلاب تعد أول مبادرة صحية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وسيكون لها الأثر الكبير في إنقاذ حياة الكثير من أبنائنا من الطلاب المصابين بتشوهات خلقية في القلب.

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