سمارت زون تعلن عن نجاح خدماتها في تأسيس 1200 شركة ناشئة

أعلنت «سمارت زون» الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات في الإمارات، عن نجاح خدماتها في تسجيل أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد قدمت الشركة منذ إنشائها خدمات متنوعة لتأسيس أكثر من 30000 شركة بالدولة شملت التأشيرات، فتح الحسابات المصرفية، والضرائب والمحاسبة، والتي ساهمت في تمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من ريادة الأعمال في المنطقة، وذلك ضمن استراتيجة الشركة الهادفة إلى تعزيز عمل الشركات الناشئة الصديقة للبيئة في الإمارات والرامية إلى تقديم خدماتها لأكثر من 10000 شركة جديدة بحلول نهاية عام 2025.

وتساهم خدمات «سمارت زون» الرائدة من نوعها بالمنطقة في دعم نمو وازدهار القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد نجحت الشركة في الاحتفاظ بنسبة 96% من العملاء وإطلاق أكثر من 1200 شركة جديدة في مختلف القطاعات، والتي تشمل التجارة الإلكترونية والتداول العام والعقارات والسلع الاستهلاكية مما يلعب دورًا هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدولة من خلال تسهيل تأسيس وأعمال الشركات.

وقال فارون سينها، مؤسس شركة «سمارت زون»: «تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وفق أفضل الممارسات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد في الدولة، ولذا نعمل على تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من النمو والتطوربهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الريادية».

وخلال النصف الأول من العام الجاري عملت الشركة على أكثر من 5000 سجل ضريبي للشركات وأنشأت أكثر من 800 حساب مصرفي لعملائها في الإمارات لدعم أعمال الشركات الناشئة الصديقة للبيئة في الدولة، ولدى الشركة خطط واعدة لاستثمار أكثر من 500000 درهم خلال العام 2024 في الإرتقاء بالخدمات التي تمكّن الشركات الناشئة وتعزز تجربة العملاء.

وأضاف فارون سينها: «نعمل بشكل كبير على دعم أعمال الشركات العقارية حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، كما نحرص على تعزيز نمو وازدهار رواد الأعمال ذوي الخبرة الواسعة بهدف المساهمة في ازدهار مختلف القطاعات ودفع عجلة التنمية والابتكار لتحقيق مستقبل مستدام والنمو المتواصل في الاقتصاد بالدولة».