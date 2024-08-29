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انخفاض معدل التضخم في إسبانيا للشهر الثالث على التوالي

8/29/2024 8:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، الخميس، انخفاض معدل التضخم في إسبانيا للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الجاري.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 % خلال يوليو الماضي، وجاء معدل التضخم أقل من توقعات الاقتصاديين بتسجيله 2.4 %.

وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأطعمة غير المعالجة والطاقة من 2.8 %، ليصل إلى 2.7 % خلال الشهر الجاري.

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