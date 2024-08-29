انخفاض معدل التضخم في إسبانيا للشهر الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، الخميس، انخفاض معدل التضخم في إسبانيا للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الجاري.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 % خلال يوليو الماضي، وجاء معدل التضخم أقل من توقعات الاقتصاديين بتسجيله 2.4 %.
وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأطعمة غير المعالجة والطاقة من 2.8 %، ليصل إلى 2.7 % خلال الشهر الجاري.
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