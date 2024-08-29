أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، الخميس، انخفاض معدل التضخم في إسبانيا للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الجاري.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 % خلال يوليو الماضي، وجاء معدل التضخم أقل من توقعات الاقتصاديين بتسجيله 2.4 %.

وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأطعمة غير المعالجة والطاقة من 2.8 %، ليصل إلى 2.7 % خلال الشهر الجاري.