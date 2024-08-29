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انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب في اربد

8/29/2024 7:27:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- قال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح ان المديرية انهت تكليف معلم اعتدى على طالب بالضرب في مدرسة جمحا الأساسية للبنين.

وقال الجراح إن المعلم يعمل على حساب التعليم الإضافي، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وان المعلم اعتدى على الطالب بالضرب أثناء محاولته لفض مشاجرة حصلت بين الطلبة، بحسب الرأي.

وأكد الجراح رفضه التام لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم التربوية، علما أن الوزارة تشدد باستمرار على ضرورة اتباع الأساليب التربوية في معالجة سلوكيات الطلبة المختلفة.

وكان قد تسبب اعتداء معلم على طالب في مدرسة بلواء غرب اربد بكسر وخلع اصبع الطالب ونزيف في أنفه ، وذلك صباح اليوم الخميس .

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