غرفة تجارة دبي تصدق 11.740 وثيقة في النصف الأول بنمو 20.5%

​أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 11.740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5 % مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من العام 2024.

وتساهم خدمة التصديق التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية من خلال التصديق وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية المستندات الرسمية. ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونياً ساعة عمل واحدة فقط مما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.

وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسية وهي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.

وتشمل الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري كلاً من رسائل لمن يهمه الأمر التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ومن ثم تقارير المدققين ثالثاً والاتفاقيات رابعاً ومن ثم الفواتير خامساً، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة تليها عقود الوكالات والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.

وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات ضمن قائمة الوثائق العشرة الأكثر طلباً لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نمواً بنسبة 85.6 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ 79.8 %، فيما حلت الاتفاقيات ثالثاً بنمو 57.6 %.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي:“نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، مما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع. ونحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية".

وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة. وتسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود الغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز