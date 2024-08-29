1.84 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» في النصف الأول

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مع استمرار الطلب العالمي على «الألمنيوم عالي الجودة».

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 4.20 مليار درهم (1.14 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.

وحققت الشركة صافي الربح قدره 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2023. اعتمدت دولة الإمارات ضريبة الشركات بنسبة 9% من الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024.

وبلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الشركة 27.5%، مقارنة بـ 26.9% في النصف الأول من العام 2023 محافظة على مكانتها الرائدة بين أقرانها في القطاع الصناعي.

ووصل متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن إلى 2,303 دولار للطن، مقارنة بمبلغ 2,359 دولار للطن في النصف الأول من العام 2023. وارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في الربع الثاني بسبب القيود الإضافية التي تم فرضها على تجارة منتجات الألمنيوم الروسية والأوضاع الجيوسياسية. وارتفعت أسعار الألومينا في نهاية شهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقف الإمدادات من أستراليا والهند.

وفي مايو، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص. وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ استراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم في العام 2014.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحقيق أداء مالي قوي خلال الدورة الاقتصادية، وذلك بفضل تركيزنا على التميز التشغيلي، وضبط التكاليف، وتعزيز علاقاتنا التجارية الراسخة مع عملائنا على مستوى العالم».

وأضاف: «شهد النصف الأول من العام 2024 استحواذنا على شركة ليشتميتال، إضافة إلى التقدم الكبير في بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره على مدى العقود المقبلة. ونتطلع إلى المزيد من الخطوات المهمة في هذا الصدد».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «شهدت الإمارات العالمية للألمنيوم أداءً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، ما مكننا من تعزيز وضعنا المالي بشكل أكبر مع تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا. وسيعزز هذا الوضع القوي من جهودنا للاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد التي يوفرها الطلب الكبير على الألمنيوم الأولي المنخفض الكربون والمعاد تدويره».

وفي النصف الأول من العام 2024، قامت الشركة ببيع 1.30 مليون طن من الألمنيوم المصبوب إلى 411 عميلاً في 57 دولة، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة إلى حوالي 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من العام 2023. وتركز الشركة على الحفاظ على حصة السوق النسبية أو زيادتها فيما يتعلق بمبيعات «الألمنيوم عالي الجودة» في الأسواق والقطاعات الرئيسية، مع تحسين مساهمة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وخلال هذه الفترة، ارتفع الطلب على أسطوانات الألمنيوم بنسبة 18% على أساس سنوي.

بلغت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات 149 ألف طن، مقارنة بـ 148 ألف طن في النصف الأول من العام 2023. وتدعم مبيعات الألمنيوم المحلية تطوير الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز مساهمة الشركة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».

وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 1.34 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023. وأدت الأمطار الغزيرة في أبريل إلى خسائر في فرص الإنتاج تقدر بأقل من خمسة آلاف طن. وفي أبريل أيضاً، دخل توربين الغاز من الفئة H في جبل علي في عملية إغلاق إجبارية، والتي تم حلها في شهر يوليو. وأدى عدم عمل هذا التوربين إلى انخفاض الإنتاج في النصف الأول بمقدار ثلاثة آلاف طن من المعدن المصهور.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1.15 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم لتصل إلى 7.19 مليون طن من البوكسيت، وهي المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، مقارنة بـ 6.87 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تطوير أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم بالقرب من موقعها في الطويلة خلال النصف الأول من العام 2024. ويحقق المشروع تقدماً يتجاوز الخطة المقررة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2026. وعند اكتماله، ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع إعادة التدوير 170ألف طن من أسطوانات الألمنيوم الثانوي سنوياً.

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