قرارا مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية

استعرضت وزارة الاقتصاد، اليوم، جهود دولة الإمارات في تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية.

وفيما يلي نص قراري مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية:

تشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على سجل عدم الاتصال (DNCR)، وسجل عدم الاتصال DNCR هو سجل يتم استخدامه لإدراج أرقام المشتركين الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات تسويقية عبر الهاتف.

وللتسجيل في سجل عدم الاتصال DNCR يتم إرسال كلمة "DNCR" لـ1012، وللإبلاغ عن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها من قبل الأشخاص الطبيعيين يتم إرسال كلمة "REPORT" متبوعة بالرقم لـ1012.

وتفرض هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية العقوبات على الأشخاص الطبيعيين المخالفين، وفي حال إجراء الشخص الطبيعي مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكله بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه وفقاً للمادة (3) بند (2)، يتم فرض غرامة 5,000 درهم في المرة الأولى، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت والمسجلة باسم الشخص الطبيعي لحين إتمام دفع المخالفة.

وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة 20,000 درهم، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت والمسجلة باسم الشخص الطبيعي لمدة (3) أشهر من تاريخ توقيع الجزاء، وذلك في حال تم ارتكاب المخالفة خلال (30) يوم من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى.

وفي المرة الثالثة يتم فرض غرامة 50,000 درهم، وحرمان الشخص الطبيعي من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً من تاريخ توقيع الجزاء، وذلك في حال تم ارتكاب المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.

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