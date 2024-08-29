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السجن مدى الحياة لنجل نجم سينمائي إسباني أدين بالقتل

8/29/2024 7:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر حكم بالسجن مدى الحياة في تايلاند بحق دانيل سانشو، نجل النجم السينمائي الإسباني رودولفو سانشو، في قضية اتهام بالقتل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إيه) وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية إن دانيل سانشو يجب أن يدفع أيضاً تعويضاً لأسرة الضحية -وهو جراح تجميل كولومبي- قدره أربعة ملايين بات (117558 دولاراً).

ونظراً لأهمية القضية في إسبانيا، تجمَّع بعض المراسلين في الموقع عند المحكمة في جزيرة كوه ساموي بجنوب تايلاند.

وأثار اعتقال الطاهي والمؤثر، البالغ من العمر 30 عاماً، ضجة واسعة قبل عام ليس في تايلاند وكولومبيا فحسب، ولكن في إسبانيا بالأخص.

ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وإذا تحتم الأمر، يمكن استئنافه لاحقاً أمام المحكمة العليا في تايلاند.

وليس من المعروف بعد الخطوة التالية التي سيتخذها محامو سانشو. وكان يمكن أن يحكم على الإسباني بالإعدام في تايلاند.

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