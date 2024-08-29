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سأعيش اللحظة وأستمتع بها.. محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول

8/29/2024 7:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بصراحة عن مستقبله مع النادي، وعن رؤيته للفارق بين أسلوب مدرب ليفربول يورغن كلوب، وطريقة لعب المدرب آرني سلوت.

وفي مقابلة مع "سكاي سبورت"، تحدث صلاح عن عقده مع ليفربول الذي يقترب من نهايته، حيث قال: "تجديد عقدي مع ليفربول؟ أصبحت أكثر واقعية في التعامل مع هذه الأمور. قبل بداية الموسم، قلت لنفسي إنه ما زال لدي موسم في عقدي، لذا لن أضع هذا الأمر في مقدمة اهتماماتي الآن".

وأضاف: "أريد أن أستمتع بكل لحظة وألا أشغل نفسي بمستقبلي في الوقت الحالي. أركز على تقديم أفضل ما لدي للفريق والجماهير في كل مباراة، وهذا هو هدفي الأساسي كل أسبوع".

وأكد صلاح أنه لا يفكر في المستقبل البعيد، قائلاً: "لا أريد الانشغال بما سيحدث العام المقبل أو بعدها. أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وفي حديثه عن الفارق بين أسلوب لعب يورغن كلوب وآرني سلوت، أشار صلاح إلى أن هناك اختلافات واضحة بين طريقة الثنائي في توجيه اللاعبين داخل أرضية الملعب.

وأعرب عن حماسه للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد، مضيفاً: "أنا متحمس لخوض هذه المباراة، ومواجهة التحديات المقبلة".

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