بخبرات إماراتية.. هولندا تدشن أول مركز شرطة ذكي

دشّنت شارون دايكسما عمدة مدينة أوتريخت، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أول مركز شرطة ذكي في مملكة هولندا «SPS أوتريخت»، وذلك بعد النجاح الكبير والمُتميز للتجربة الإماراتية ممثلة بمراكز الشرطة الذكية، وتقديمها لخدمات أمنية دون تدخل بشري، وذلك بحضور روب فان بري، قائد الشرطة في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في الشرطة الوطنية الهولندية، ويولاندا ألبيرس مديرة العمليات في منطقة شرق هولندا ومسؤولة خدمات الشرطة على المستوى الوطني، وسعادة علي سعيد الشحي، القائم بالأعمال بالإنابة في مملكة هولندا.

ويأتي تدشين المركز تتويجاً للجهود والشراكات الاستراتيجية ومُباحثات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، وبما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وتماشياً مع توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الأمنية.



ويعتبر تدشين مركز" SPS أوتريخت" ثاني تجربة عالمية لتطبيق ابتكار شرطة دبي في مراكز الشرطة الذكية بعد تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا العام الماضي 2023.

ويأتي هذا التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين شرطة دبي والشرطة الهولندية حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية بين الجانبين.

وسيخدم " SPS أوتريخت" سكان المدينة حيث يقع في منطقة حيوية جداً تتمثل في محطة أوتريخت المركزية والتاريخية الواقعة في وسط المدينة، ما يساهم في خدمة عدد كبير من سكان المنطقة، والمسافرين والمُتنقلين عبر المدينة من مختلف المدن المجاورة.

تسهيل الأعمال

وقالت سعادة شارون دايكسما عمدة مدينة أوتريخت ، "شاهدت خلال زيارتي لإمارة دبي العام الماضي، كيف يمكن للابتكار أن يسهل عمل الضباط في المنطقة. إن مركز الشرطة الذكي الجديد في مركز المدينة سيجعل عملية تسجيل البلاغات أو الابلاغ عن الجريمة، أكثر سرعة.. وأنا فخورة بأننا وبالتعاون مع الشرطة، نجحنا وبذلنا الجهود لتطبيق هذا المفهوم في أوتريخت".

تبادل المعرفة والتجارب

وأكدت مديرة العمليات في منطقة شرق هولندا ومسؤولة خدمات الشرطة على المستوى الوطني، يولاندا ألبيرس، أن افتتاح مركز الشرطة الذكي في أوتريخت هو نتيجة تعاون مثمر مع شرطة دبي لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات، وأضافت: " سعداء للغاية بهذا التعاون وبافتتاح هذا المركز الذكي الأول نوعه في هولندا، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا، والذي سيتيح لنا التعلم من بعضنا البعض في المجالات المهنية المشتركة، وسيعود بالنفع على المجتمع في بلدينا".

تجربة متفردة وريادية

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن هذا التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات مع مختلف الجهات الأمنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مركز" SPS أوتريخت" يُعد الثاني لمراكز الشرطة الذكي عالمياً في غضون عامين بعد تدشين مركز شرطة ذكي في صربيا، ما يؤكد على نجاح التجربة المتفردة والريادية لدولة الإمارات ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة دبي، وذلك وفق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل في توجهاتها الاستراتيجية وأهدافها على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في نقل التجارب الحكومية الناجحة إلى مختلف دولة العالم. حيث قال سموه:" إن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون والتكامل الهادف لخدمة الإنسان وخير الشعوب في علاقاتها مع العالم، وتؤمن بأهمية مشاركة التجارب والنماذج الناجحة في عمل الحكومات، بما يسهم في الارتقاء في ازدهار الشعوب".

وأضاف معاليه :"إن تدشين (SPS أوتريخت) جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة دبي والشرطة الهولندية لتعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات ومراكز الشرطة الذكية، مشيراً إلى أن العمل على تأسيس المركز بدأ العام الماضي بخبرات إماراتية لتقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، أسوة بالمراكز الشرطية الذكية في إمارة دبي، حيث يوفر المركز عدة خدمات شرطية رئيسية منها: خدمة التواصل مع الضباط عن طريق الاتصال المرئي، وخدمة الاستفسارات، وخدمة "عين الشرطة"، وخدمة البلاغات الجنائية، إلى جانب العديد من الخدمات المجتمعية والأمنية الفرعية.

وهنأ معالي القائد العام لشرطة دبي فريقي العمل من الشرطة الإماراتية مُمثلة في شرطة دبي والشرطة الهولندية، التي عملت على المشروع في إطار تعزيز العلاقات الشرطية والأمنية بين الجانبين، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة وتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الدول الشقيقة والصديقة على مستوى دول العالم.

حضر التدشين، العقيد طارق هلال، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيد إروين جانسن، المدير التنفيذي لفريق اس دي وركس، والسيد مارسيل فان وينسين، مدير مطار أمستردام في طيران الاتحاد، والسيد نواف ناصر عبد الله، من موانئ دبي العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز