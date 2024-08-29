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أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي

8/29/2024 7:27:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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