متلازمة نادرة تسمح لشابة بتناول 13 نوعاً من الأطعمة فقط

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعاني الشابة الأمريكية جينا جيستيتنر، البالغة من العمر 21 عامًا، من متلازمة تنشيط الخلايا البدينة (MCAS)، وهي حالة نادرة تسبب لها ردود فعل تحسسية تجاه معظم الأطعمة. منذ طفولتها، واجهت جينا أعراضًا مثل آلام البطن والغثيان والتعب والدوار وصعوبة في التنفس، مما جعلها تقتصر على تناول تسعة أطعمة فقط.

تم جينا بمتلازمة (MCAS) في مارس 2021، وبفضل الأدوية، استطاعت إضافة أربعة أنواع من الفواكه إلى نظامها الغذائي، وهي التمر والعنب والتوت والكمثرى. تقول جينا إن هذه الإضافة غيرت حياتها، حيث أصبحت قادرة على تناول وجبات خفيفة أثناء تواجدها خارج المنزل، مما ساعد في تخفيف معاناتها اليومية.

على الرغم من تحسن حالتها الغذائية، إلا أن الحياة مع هذا الاضطراب لا تزال صعبة. شاركت جينا عبر تطبيق "تيك توك" فيديو عن الأطعمة التي يمكنها تناولها، والذي حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

تواجه جينا صعوبات في السفر والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، إذ تحتاج إلى جلب طعامها الخاص لتجنب ردود الفعل التحسسية. تهدف جينا من خلال مشاركتها لتجربتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" إلى زيادة الوعي حول حالتها وحالات صحية غير مرئية أخرى، معبرة عن أملها في أن تساعد قصتها الآخرين على فهم ما تعانيه.