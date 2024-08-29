متلازمة نادرة تسمح لشابة بتناول 13 نوعاً من الأطعمة فقط

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- Khaberni) خبرني - تعاني الشابة الأمريكية جينا جيستيتنر، البالغة من العمر 21 عامًا، من متلازمة تنشيط الخلايا البدينة (MCAS)، وهي حالة نادرة تسبب لها ردود فعل تحسسية تجاه معظم الأطعمة. منذ طفولتها، واجهت جينا أعراضًا مثل آلام البطن والغثيان والتعب والدوار وصعوبة في التنفس، مما جعلها تقتصر على تناول تسعة أطعمة فقط.
تم تشخيص جينا بمتلازمة (MCAS) في مارس 2021، وبفضل الأدوية، استطاعت إضافة أربعة أنواع من الفواكه إلى نظامها الغذائي، وهي التمر والعنب والتوت والكمثرى. تقول جينا إن هذه الإضافة غيرت حياتها، حيث أصبحت قادرة على تناول وجبات خفيفة أثناء تواجدها خارج المنزل، مما ساعد في تخفيف معاناتها اليومية.
على الرغم من تحسن حالتها الغذائية، إلا أن الحياة مع هذا الاضطراب لا تزال صعبة. شاركت جينا عبر تطبيق "تيك توك" فيديو عن الأطعمة التي يمكنها تناولها، والذي حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.
تواجه جينا صعوبات في السفر والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، إذ تحتاج إلى جلب طعامها الخاص لتجنب ردود الفعل التحسسية. تهدف جينا من خلال مشاركتها لتجربتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" إلى زيادة الوعي حول حالتها وحالات صحية غير مرئية أخرى، معبرة عن أملها في أن تساعد قصتها الآخرين على فهم ما تعانيه.
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