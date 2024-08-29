بعد غياب طويل.. ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل على بعد خطوة واحدة من العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة، بعد أن تدرب مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي مساء الأربعاء للمرة الأولى منذ قرابة 45 يوما.

وتعرض ميسي للإصابة خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ولم يشارك منذ ذلك الحين.

ولم يتضح بعد موعد عودة ميسي /37 عاما/ للمشاركة في إنتر ميامي، الذي يلاقي مضيفه شيكاغو بعد غد السبت ثم يواجه فيلادلفيا في 14 أيلول/سبتمبر المقبل.

ولم ينضم ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني خلال مبارياته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وخلال 12 مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، سجل ميسي 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، لكنه غاب عن ثمان مباريات لإنتر ميامي، في البداية بسبب كوبا أمريكا ثم بسبب الإصابة في الكاحل.