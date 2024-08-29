Thursday, 29 August 2024 06:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد غياب طويل.. ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي

8/29/2024 7:14:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد خطوة واحدة من العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة، بعد أن تدرب مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي مساء الأربعاء للمرة الأولى منذ قرابة 45 يوما.

وتعرض ميسي للإصابة خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ولم يشارك منذ ذلك الحين.

ولم يتضح بعد موعد عودة ميسي /37 عاما/ للمشاركة في مباريات إنتر ميامي، الذي يلاقي مضيفه شيكاغو بعد غد السبت ثم يواجه فيلادلفيا في 14 أيلول/سبتمبر المقبل.

ولم ينضم ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني خلال مبارياته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وخلال 12 مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، سجل ميسي 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، لكنه غاب عن ثمان مباريات لإنتر ميامي، في البداية بسبب كوبا أمريكا ثم بسبب الإصابة في الكاحل.

MENAFN29082024000110011019ID1108614808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث