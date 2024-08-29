سامي خضيرة يرشح لاعبًا جديدًا لحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا

يرى النجم الألماني الدولي السابق سامي خضيرة أن جوشوا كيميتش سيكون الأنسب لحمل شارة قيادة ألمانيا بعد اعتزال إلكاي جوندوجان اللعب الدولي.

وسيضطر يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا لاختيار قائد جديد قبل الماكينات الشهر المقبل.

وأعلن ناجلسمان اليوم الخميس قائمة فريقه لمواجهة المجر في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل في دوري أمم أوروبا في دوسلدورف، ثم مواجهة هولندا بعدها بثلاثة أيام في أمستردام.

وقال خضيرة /37 عاما/ لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم أن كيميتش بايرن ميونخ البالغ من العمر 29 عاما والذي لعب إلى جواره في المنتخب الوطني "مثير للجدل للغاية، ولكنني أعتقد أيضا أن هذا يرجع إلى أنه أصبح مثيرا للجدل من اتجاهات مختلفة ومن قبل خبراء مختلفين".

وأضاف "لكن إذا كنت تعرفه، إذا كنت تعرف طموحه، إذا كنت تعرف جودته الرياضية، وكذلك طموحه لتولي الأدوار القيادية، أعتقد أنه سيكون الخليفة النموذجي لإلكاي جوندوجان، إذا تم حمايته ودعمه".