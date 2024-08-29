غموض حول مستقبل دي بروين ولوكاكو مع منتخب بلجيكا

تنتظر جماهير بلجيكا إعلان دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب الأول تشكيلته للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل وفرنسا مع غموض مستقبل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو مع المنتخب الوطني.

وقال دي بروين، الذي خاض 105 دولية منذ ظهوره الأول في 2010، بعد بطولة أوروبا 2024 في يوليو تموز الماضي إنه يفكر في مستقبله مع الفريق.

وأبدى وسط مانشستر سيتي (33 عاما) مخاوفه بشأن تعرضه لخطر الإصابة بسبب الجدول المزدحم من المباريات مع النادي والمنتخب.

ويظل لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا برصيد 85 هدفا في 119 مباراة، بعيدا عن مستواه منذ شهور في انتظار انتقاله إلى نابولي.

ويُعد المهاجم (31 عاما) واحدا بين عدد من اللاعبين الذين يتطلع تشيلسي للتخلص منهم ولم يتدرب مع الفريق الأول.

وكانت آخر مشاركة له عندما خرجت بلجيكا من دور الثمانية في بطولة أوروبا على يد فرنسا في الأول من يوليو الماضي.

وستكون لياقة لوكاكو البدنية موضع شك لمباريات بلجيكا المقبلة وكذلك مستقبله مع المنتخب على المدى الطويل، إذ يتطلع تيديسكو إلى ضم لاعبين أصغر سنا مع التركيز على كأس العالم المقبلة بعد عامين.

وبعد بطولة أوروبا المخيبة للآمال، من المتوقع أن يجري تيديسكو تغييرات على تشكيلة المنتخب في المباريات المقبلة أمام إسرائيل في السادس من سبتمبر أيلول المقبل والتي انتقلت من بروكسل إلى ديبرتسن في المجر، وفرنسا في ليون بعد ذلك بثلاثة أيام.

وسيكون الحارس تيبو كورتوا اللاعب الوحيد الذي سيغيب بالتأكيد، إذ قال الأسبوع الماضي إنه لن يلعب مع الفريق في ظل وجود تيديسكو كمدرب.

ويُعتبر كورتوا على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، لكنه خرج من تشكيلة منتخب بلاده في بطولة أوروبا بعد خلاف مع تيديسكو العام الماضي.

