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الأمير الوليد بن طلال يشعل النقاش حول شعبية الأندية السعودية

8/29/2024 7:14:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تفاعلا كبيرا بعدما أعلن أن شعبية الهلال تتفوق على أندية النصر والاتحاد والأهلي مجتمعة على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس).

وقال الأمير الوليد بن طلال، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" إكس": "هذا ما أقوله دائما: شعبية الهلال العظيم مسيطرة.. وعلى منصة (إكس) الهـلال هو لوحده أكثر من 12 مليـون!"

وأشار الأمير السعودي إلى أن عدد متابعي الهلال على "إكس" أكثر من عدد متابعي أندية النصر والاتحاد والأهلي مجتمعين.

وأوضح في تدوينته: "مجموع الأندية الثلاثة هي أقل من 12 مليون! مجتمعة!".

وأكد أن عدد متابعي الهلال على (إكس) هو: "220ر018ر12 . والاتحاد 959ر970ر4 ... والنصر 026ر415ر4، والأهلي 026ر415ر4، ومجموعهم هو 816ر822ر11" أي أقل من متابعي الهلال.

يذكر أن الوليد بن طلال يعد أحد أكبر داعمي الهلال، إذ سبق وأن قدم عددا من المكافآت المالية للفريق.

ويعتبر الهلال النادي الأكثر فوزا بلقب الدوري السعودي، ثمّ يليه اتحاد جدة والنصر.

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