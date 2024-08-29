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افتتاح مقر فيفا في ميامي ضمن استعدادات كأس العالم 2026

8/29/2024 7:14:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً المقر الجديد لقسم الشؤون القانونية والامتثال في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفتتح جياني إنفانتينو رئيس فيفا وأمينه العام ماتياس جرافستروم المقر الجديد لقسم فيفا المعني بالشؤون القانونية والامتثال في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوسيع نطاق حضوره العالمي في جميع القارات قبل حلول موعد النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان المقر السابق لهذا القسم يقع في مدينة زيورخ السويسرية، ولكنه قطع المحيط الأطلسي إلى موقعه الجديد لتسهيل إجراءات الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، والتي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بالنظر إلى مشاركة 48 منتخباً في المنافسات التي تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنفانتينو في كلمته أمام الموظفين الحاضرين "أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لفريق فيفا الذي عبّر بصدق عن فلسفتنا الجديدة التي تقتضي بأن نكون عالميين بحق، لكن تحقيق العالمية يستلزم من المرء أن يكون محلياً أولاً، ومن هذا المنطلق، يحتاج فيفا إلى أن يكون حاضراً في كل مكان في العالم، ويُعد مكتبنا هنا في ميامي نموذجا آخر على مساعينا لتحقيق ذلك. يفخر الاتحاد الدولي لكرة القدم بوجوده في ميامي، ونتطلع إلى صناعة تأثير إيجابي على مستوى تطوير كرة القدم بفضل إسهامات فريق قسم الشؤون القانونية والامتثال."

ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن جرافستروم قوله اليوم الخميس "فخورون باتخاذنا هذه الخطوة الشجاعة بنقل قسم الشؤون القانونية والامتثال إلى مقرنا الجديد في ميامي، يضم المكتب بالفعل فريقاً رائعاً ومتنوعاً من الموظفين الدوليين، وهو يعبّر بوضوح عن هذه المدينة الرائعة وعن القيم التي يتبناها فيفا، نعيش اليوم لحظة فخر مميزة؛ فهذا يوم عظيم في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستكون خطوة ناجحة لمنظمتنا".

تجدر الإشارة إلى عمل قسم الشؤون القانونية والامتثال يُغطي مجموعة متنوعة من المجالات تشمل مراجعة نظام فيفا الأساسي، وإصلاح نظام الانتقالات، وغرفة المقاصة والهيئات القضائية للاتحاد الدولي للعبة، ومجالات أخرى، كما يضطلع بدور محوري في التعاون اليومي القائم بين فيفا والاتحادات الوطنية الـ 211، ويُشرف على مشاريع التعليم، وغرف تسوية النزاعات الوطنية، ومسؤوليات أخرى. ويُغطي مختصون مواضيع أخرى مثل التلاعب بنتائج المباريات أو بالبطولات، والشؤون الرقمية والتكنولوجية، والامتثال للأنظمة.

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