لقاء يجمع مستشار الأمن القومي الأمريكي وأحد أبرز العسكريين الصينيين

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، بواحد من أبرز الجنرالات الصينيين خلال زيارته لبكين، فيما تبدو دلالة على تقارب بين الصين والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في بكين، الجنرال تشانج يوشيا، إن اللقاء أظهر تقدير سوليفان الكبير للعلاقات بين جيشي أمريكا والصين، وذلك وفقاً لتقرير لشبكة فينيكس تي في الصينية.

وأضاف تشانج أنه بصفته مستشاراً لبايدن، يقوم سوليفان بدور مهم في تشكيل الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية وتنسيق السياسة تجاه الصين.

ويشار إلى أن اللجنة العسكرية المركزية تعد أكبر هيئة عسكرية في الصين لصنع القرار، ويترأسها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان أكد، خلال اللقاء، أن الدولتين لديهما مسؤولية تجاه منع المنافسة من التحول إلى صراع أو مواجهة.

وأضاف البيت الأبيض: «أكد الجانبان أهمية التواصل العسكري المتبادل الدوري ضمن جهود الحفاظ على دبلوماسية على مستوى عالٍ وفتح خطوط الاتصال مثلما وجه الرئيس جو بايدن ونظيره شي جين بينج خلال قمة وودسايد في نوفمبر 2023».

ويعد سوليفان أول مستشار أمن قومي أمريكي يزور الصين خلال ثمانية أعوام، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً بسبب المخاوف المتعلقة بالتجارة والأمن.