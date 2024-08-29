انقطاع الاتصالات والإنترنت عن جنين خلال هجوم إسرائيلي متواصل

أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية و«أوريدو»، اليوم، انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين، بسبب العملية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت الشركتان، في بيانين منفصلين اليوم، أوردتهما وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى تضرر المسارات الرئيسة والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية.

وأضافتا أن الطواقم الفنية تحاول منذ يوم أمس الوصول إلى المناطق المتضررةـ، إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل، حيث تفيد الأنباء بانقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، إضافة إلى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضاً.

وارتفعت حصيلة القتلى في اليوم الثاني من العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.