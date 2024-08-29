لا تفوت فرصة قضاء عطلة صيفية لا تُنسى في منتجع دانات جبل الظنة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق منتجع دانات جبل الظنة سلسلة من باقات الإقامة الصيفية المميزة، داعيًا ضيوفه للاستمتاع بما تبقى من فصل الصيف بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية في منشأته الفاخرة التي تجمع ما بين الراحة والفخامة.
وتتوفر هذه الباقات الصيفية بسعر 349 درهم إماراتي، إلا أنّها تتضمن العديد من المزايا الحصرية التي تشمل إقامة مريحة في غرفة متميزة "ديلوكس" ذات إطلالة بحرية خلابة، ووجبة إفطار مجانية، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر (إذا كانت مواعيد الحجوزات الأخرى تسمح بذلك). كما تجدر الإشارة إلى أنّ الإقامة وتناول الوجبات مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عام فيمكنهم الاستمتاع بالوجبات مقابل 35 درهم للطفل الواحد.
ولا تتوقف المزايا عند هذا الحد، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بخصم قيمته 20% على جلسات التدليك والعناية في نادي "بودي آند سول" الصحي، بالإضافة إلى خصم قيمته 20% على كافة التجارب الذوقية وذلك على إجمالي القيمة النهائية للفاتورة.
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