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بورنموث يعزز صفوفه بالتعاقد مع كيبا من تشيلسي

8/29/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقد بورنموث مع حارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا قادما من منافسه اللندني تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفقا لما أعلنه صاحب المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي الخميس.

وبات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما أغلى حارس مرمى في التاريخ في العام 2018، عندما دفع تشيلسي قيمة البند الجزائي في عقده مع فريقه السابق أتلتيك بلباو والبالغة 80 مليون يورو للتعاقد معه.

وكان أساسيا مع "البلوز" إلى أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي، قبل استعادة مركزه الأساسي.

وخاض اللاعب الباسكي أكثر من مئة مباراة في الدوري الإنجليزي مع النادي اللندني، وتُوّج معه بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الكأس السوبر الأوروبية والدوري الأوروبي.

ولعب كيبا الموسم الماضي مع ريال مدريد على سبيل الإعارة بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فضّل عليه الأوكراني أندري لونين في نهاية المطاف.

وقرر تشلسي تقليص عدد لاعبيه عشية نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا، وهو أمر ضروري بالنظر إلى عدد اللاعبين المسجلين على كشوفاته. ومن بين حراس المرمى وحدهم، هناك الإسباني روبرت سانشيس، الصربي ديوردي بيتروفيتش والسويدي فيليب يورغنسن.

وبدأ بورنموث الذي احتل المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، موسمه الجديد مع حارس المرمى البرازيلي نيتو البالغ من العمر 35 عاما والذي حمل شارة القيادة في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل (1-1).

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