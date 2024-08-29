رحلة دفاع ليفركوزن عن لقب البوندسليجا تصطدم بأول اختبار حقيقي

يخوض باير ليفركوزن أول عقبة حقيقية في رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) حينما يلاقي ضيفه لايبزج في الجولة الثانية للمسابقة مساء بعد غد السبت.

ولم يتلق ليفركوزن أي خسارة في حملته المثالية للتتويج بثلاثية البوندسليجا وكاس ألمانيا وكاس السوبر في الموسم الماضي.

وكاد بوروسيا مونشنجلادباخ أن يصبح أول من ينجح في النيل من ليفركوزن، حينما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل مثير يوم الجمعة الماضي، لكن فلوريان فيرتز خطف هدفا في الدقيقة 101 ليمدد المسيرة الخالية من الهزائم لفريقه لـ 35 متتالية في البوندسليجا، والمباراة الـ 43 على التوالي في كافة المسابقات.

ونجح ليفركوزن أيضا في الفوز على شتوتجارت في كأس السوبر وعلى كارل زيس يينا في المباراة الافتتاحية لكأس ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك حارس المرمى لوكاس هراديكي مع ليفركوزن أمام لايبزج بعد غيابه عن مباراة الكأس بسبب الإعياء، في الوقت الذي بدأ فيه أليكس جيرمالدو وجيريمي فريمبونج وبييرو هينسابي وجرانيت تشاكا وفيرتز، المباراة من على مقاعد البدلاء، لكنهم جميعا من المرجح أن يبدأوا المباراة المقبلة.

وينطبق الأمر ذاته على المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، الذي غاب بداعي الإيقاف، ومن المتوقع أن يبقى يوناس هوفمان في التشكيل الأساسي لليفركوزن على حساب أمين عدلي ومارتين تيرير بعد تسجيله هدف الفوز الحاسم في مباراة الكأس.

ويعتبر لايبزج ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على لقب البوندسليجا رغم أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، حيث شكل تهديدا كبيرا على ليفركوزن خلال فوز منافسه بنتيجة 3 /2 في مواجهتي الموسم الماضي.

وبدأ لايبزج تحت قيادة مدربه ماركو روزه الموسم الجديد بشكل طيب حيث فاز على إيسين 4 /1 في مواجهة الكأس وعلى بوخوم 1 /صفر في البوندسليجا، حيث سجل الوافد الجديد أنطونيو نوسا هدف الفوز بعد مشاركته بدلا من نيكولاس سيفالد في الشوط الثاني.

لكن روزه سيضطر لمواجهة ليفركوزن دون قائده ويلي اوربان الذي تعرض للإيقاف، وسيضطر للدفع ببنيامين هنريكس أو لوكاس كلوسترمان بدلا منه.

وقد يسجل أرثر فيرميرين ظهوره الأول مع لايبزج بعد قدومه على سبيل الإعارة من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

من جانبه يسجل المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ظهوره الأول مع بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في البوندسليجا بعد نجاحه في أول مباراتين مع الفريق، بالفوز على اولم 4 /صفر في الكأس وعلى ملعب فولفسبورج 3/ 2 في افتتاح البوندسليجا.

ويأمل كومباني أن تكون مهمة فريقه أكثر سهولة حينما يلاقي ضيفه فرايبورج يوم الأحد، رغم غياب العديد من الأعمدة الأساسية من بينها يوسيب ستانيسيتش والوافد الجديد هيروكي إيتو، لكن ليروي ساني عاد إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وستكون الفرصة متاحة أمام المهاجم الجديد مايكل أوليس لقص شريط أهدافه مع النادي البافاري بعد تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأسبوع الماضي.

وسجل فرايبورج بداية رائعة تحت قيادة مدربه الجديد يوليان شوستر /39 عاما/ والذي خلف كريستيان ستريش، الذي رحل عن منصبه بعد ولاية قياسية استمرت 12 عاما، حيث تغلب الفريق على اوسنابروك 4 /صفر في الكأس ثم أتبع ذلك بانتصار مثير على شتوتجارت وصيف الموسم الماضي 3 /1.

وجاء الفوز على شتوتجارت بشكل غير متوقع، نظرا لأن فرايبورج يفتقد للعديد من نجومه الأساسيين بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم نواه اتوبولو حارس المرمى ومايكل جريجوريتش ومانويل جولده ودانييل كوفي كيريه والوافد الجديد إرن دينكي، لكن شوستر سيتسلح بخبرات ومهارات أمثال فينتشينزو جريفو ولوكاس هولر وريتسو دوان.

ويخرج بوروسيا دورتموند لملاقاة مضيفه فيردر بريمن يوم السبت، بعد نجاحه في أول اختبارين له هذا الموسم.

وبدأ دورتموند رحلته في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه اف سى فينيكس لوبيك 4 /1 في كأس ألمانيا ثم أتبع ذلك بالفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2 /صفر في افتتاح مشواره بالبوندسليجا.

أما بريمن فبدأ مشواره هذا الموسم بالفوز على مضيفه إنيرجي كوتبوس 3 /1 في الكأس ثم تعادل مع مضيفه أوجسبورج 2 / 2 في البوندسليجا.

ويستعد مارفين دوكش لاعب بريمن حاليا ودورتموند سابقا لتسجيل ظهوره رقم 100 في البوندسليجا، في الوقت الذي يتصدر فيه ميتشيل فايزر قائمة التمريرات الحاسمة حتى الآن في الموسم الحالي بعد صناعة هدفي بريمن في المباراة الأولى.

خسر بريمن في ست من أخر سبع مواجهات مع دورتموند، وكان الاستثناء الوحيد حينما سجل ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 89 ليحقق الفوز 3 /2 على ملعب دورتموند في موسم 2022.

شارك نوري شاهين المدرب الجديد لدورتموند، في 36 مباراة في البوندسليجا بقميص بريمن.

لم يخسر دورتموند في أخر ثمان زيارات له لملعب فيسير شتاديون، حيث حقق ستة انتصارات مقابل تعادلين، علما بأنه فاز في أخر أربع مواجهات.

من ناحية أخرى سيحاول شتوتجارت تجاوز تعثره أمام فرايبورج في جولة الافتتاح، وتصحيح مساره عبر مواجهته أمام ضيفه ماينز يوم السبت.

وتنطلق الجولة الثانية للبوندسليجا غدا الجمعة بمباراة يونيون برلين مع ضيفه الوافد الجديد سانت باولي.

ويلتقي يوم السبت بوخوم مع بوروسيا مونشنجلادباخ وهولشتاين كيل الصاعد حديثا لدوري الأضواء مع فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم ويلتقي الأحد هايدنهايم مع أوجسبورج.

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