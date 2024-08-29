رهان «الذكاء الاصطناعي» يحلق بأرباح «إنفيديا»

أعلنت صانعة الرقائق ونجمة الذكاء الاصطناعي، إنفيديا، عن نتائجها المالية لأرباح الربع الثاني، محققة أرقاماً فاقت التقديرات، معززة الآمال التي تنتظرها الأسواق بفوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وحققت صانعة الرقائق في الربع المنتهي في يوليو ربحية سهم بنحو 68 سنتاً مقابل توقعات بنحو 64 سنتاً، وفقاً لتقديرات LSEG.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 30.04 مليار دولار متجاوزة التقديرات عند 28.70 مليار دولار.

وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.7 بالمئة في الربع الثاني مقابل تقدير عند 75.8 بالمئة في المتوسط.

وكشفت محبوبة الذكاء الاصطناعي أنها وافقت على إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وبلغ صافي الدخل خلال الربع 16.6 مليار دولار، أو 0.67 دولار للسهم الواحد، مقابل 6.18 مليارات دولار، أو 2.48 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تستمر الإيرادات في الارتفاع في شركة صناعة الرقائق، حيث ارتفعت بنسبة 122% على أساس سنوي خلال هذا الربع.





الشرائح ومراكز البيانات

إلى ذلك، ارتفعت الإيرادات في أعمال مراكز بيانات إنفيديا، والتي تشمل معالجات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 154% عن العام السابق لتصل إلى 26.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 88% من إجمالي المبيعات. كما تجاوزت تكنولوجيا المعلومات توقعات StreetAccount البالغة 25.24 مليار دولار.

أبرزت صانعة الرقائق أن جميع هذه المبيعات ليست كلها عبارة عن شرائح، وأخبرت المستثمرين أن 3.7 مليارات دولار من تلك المبيعات جاءت من منتجات الشبكات الخاصة بالشركة.

تذهب معظم هذه المبيعات إلى عدد قليل من مقدمي الخدمات السحابية وشركات الإنترنت الاستهلاكية مثل مايكروسوفت وألفابيت وميتا وتسلا تستخدم شرائح إنفيديا، مثل H100 وH200، في الغالبية العظمى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل ChatGPT الخاص بـ OpenAI.





رقائق الألعاب والسيارات

إلى ذلك، كانت أعمال الألعاب في إنفيديا هي محور التركيز الأساسي للشركة قبل أن تبدأ رقائق مركز بيانات الذكاء الاصطناعي في النمو بقوة. ارتفعت إيرادات الألعاب بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.9 مليار دولار، متجاوزة تقديرات StreetAccount البالغة 2.7 مليار دولار.

وقالت الشركة إن ذلك يرجع جزئياً إلى زيادة شحنات بطاقات ألعاب الكمبيوتر الشخصي بالإضافة إلى SOCs لوحدة التحكم في الألعاب.

وارتفعت أعمال الرسومات الخاصة بالشركة بنسبة 20% وسجلت إيرادات بقيمة 454 مليون دولار.

إلى ذلك، أعلنت إنفيديا عن إيرادات قدرها 346 مليون دولار في مجال السيارات والروبوتات، مقابل التوقعات البالغة 344.7 مليون دولار.





السهم

صعدت أسهم الشركة بأكثر من الضعف هذا العام حتى إغلاق الأربعاء، بعد زيادة بلغت 239% في 2023.

وكان ارتفع سهم الشركة بنحو 160% منذ مطلع العام و1000% من أدنى مستوى له في السوق الهابطة خلال أكتوبر 2022.

وكان لدى المستثمرين توقعات عالية حيال شركة صناعة الرقائق بعد ارتفاع سهمها بأكثر من سبعة أمثال على مدى العامين الماضيين مما يجعلها واحدة من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.





التوقعات

توقعت شركة إنفيديا تحقيق هامش ربح إجمالي في الربع الثالث قد لا يلبي تقديرات السوق وإيرادات متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات لتفشل في إبهار المستثمرين الذين دفعوا أسهم الشركة إلى تحقيق مكاسب مذهلة برهانهم بالمليارات على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أسهم الشركة، ومقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أربعة بالمئة في التداولات الممتدة.

وتتوقع إنفيديا تحقيق هامش ربح إجمالي معدل نسبته 75 بالمئة، بزيادة أو بنقص 50 نقطة أساس، في الربع الثالث. وتوقع المحللون أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 75.5 بالمئة في المتوسط، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن إنفيديا تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 32.5 مليار دولار، بزيادة أو بنقص اثنين بالمئة، في الربع الثالث وذلك مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين عند 31.77 مليار دولار.

التوقعات تهدد بإخماد جنون الذكاء الاصطناعي الذي حول «إنفيديا» إلى ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. تعتبر شركة تصنيع الرقائق هي المستفيد الرئيسي من السباق لتطوير مراكز البيانات للتعامل مع برامج الذكاء الاصطناعي، وأصبحت توقعات مبيعاتها مقياساً لطفرة الإنفاق تلك.





شرائح «بلاكويل» وفيرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، رداً على المخاوف المتعلقة بشرائح «بلاكويل» (Blackwell) الجديدة، إن الإمدادات ستكون وفيرة بعد زيادة وتيرة الإنتاج.

وقال في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «سيكون لدينا الكثير والكثير من الإمدادات، وسنكون قادرين على تكثيفها. يتم بالفعل توزيع عينات من الشريحة في جميع أنحاء العالم اليوم، وقد بدأت الشركة في الإنتاج بكميات كبيرة».

أصبح توافر شريحة «بلاكويل»، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، محط اهتمام رئيسي لمستثمري ومحللي «إنفيديا». تعد هذه الشريحة بمثابة الخليفة المرتقب لسلسلة «هوبير» الشهيرة من مسرعات الذكاء الاصطناعي، والتي أدت إلى ارتفاع إيرادات الشركة وأسعار أسهمها. لكن تحديات الإنتاج أثارت مخاوف بشأن التأخير.

في وقت سابق، كشفت «إنفيديا» أنها اضطرت إلى تجديد جزء من عملية التصنيع. وحتى مع التغييرات، تتوقع الشركة أن تحصل على إيرادات بمليارات الدولارات من «بلاكويل» في الربع المالي الرابع.

ناقش «هوانغ» هذه القضية خلال مكالمة الأرباح الفصلية لشركة «إنفيديا»، عندما ضغط المحللون على الرئيس التنفيذي للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإيرادات المتوقعة من «بلاكويل». وعندما رفض الخوض في التفاصيل، أثر ذلك على السهم في أواخر التداول.

وذكر أنه بالإضافة إلى الإيرادات التي ستحققها الشريحة في الربع الرابع، الذي ينتهي في يناير فإنه «سيكون لدينا عام عظيم في العام المقبل أيضاً».