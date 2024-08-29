«كامبس دبي» و«جوجل كلاود» لدعم الشركات الناشئة بالذكاء الاصطناعي

أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، وجوجل كلاود عن اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى تعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي». وبموجب هذا التعاون، سيتم الاستفادة من خبرات وموارد جوجل كلاود لتمكين الشركات الناشئة في المنطقة وتسريع وتيرة توسعها.

يعد «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» والمتواجد في مركز «إنوفيشن هب»، منظومة مخصصة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، إذ يوفر بنية تحتية مادية ورقمية متطورة في قلب مركز دبي المالي العالمي. ويضم هذا الصرح المتقدم مرافق بحث وتطوير وبرامج تسريع ومساحات عمل مشتركة، يعمل من خلالها على جذب الشركات الناشئة وتعزيز بنائها وتوسيع نطاقها في المنطقة.

وتعتزم جوجل كلاود، في إطار هذا التعاون، توفير فرص التوجيه والإرشاد لشركات ناشئة مختارة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، والعمل مع الأخير في برامج متنوعة، مثل برنامج (Gen AI Startup School) من جوجل كلاود، والذي يهدف إلى منح الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتواجدة ضمن منظومة «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» إمكانية الوصول إلى العديد من موارد جوجل المصممة لمؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ومساعدتها على استغلال إمكانات جوجل كلاود، بما في ذلك أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «سعداء بالتعاون مع جوجل كلاود لإنشاء منظومة مثالية تزخر بموارد غنية لتمكين الشركات الناشئة من دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تشكل خطوة استراتيجية نحو تسخير إمكانات التقنيات الناشئة، ستسهم في تعزيز مكانة «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» بوصفه وجهة مفضلة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للارتقاء بقدراتها وتوسيعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للشركات التي تركز على التكنولوجيا، واستقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين المتنوعين إلى المنطقة».

من جانبه، قال زياد جمال، مدير جوجل كلاود في الإمارات: «يسعدنا دائماً العمل مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي لتمكين منظومة الشركات الناشئة الحيوية في دبي. وندرك جيداً أهمية هذه الخطوة في المساهمة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً في العالم».

وأضاف زياد: تعد نصف الشركات الناشئة الممولة والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من عملاء جوجل كلاود، منها 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار. ويمكن لجوجل كلاود توفير البنية الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة من خدمات الأمن السيبراني وقابلية التوسع والذكاء الاصطناعي.